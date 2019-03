Estados Unidos, Sur de la Florida,

Publicado el Miércoles, 27 Marzo, 2019 - 09:52 (GMT-5)

Un joven cubano de 22 años fue detenido por la policía de Hialeah tras robar en un auto en ese condado de Miami-Dade e intentarlo en otros coches de la zona, según reporta la cadena local AmericaTeVe.

Ariel González fue visto por un policía merodeando por Hialeah en una bicicleta para intentar robar los carros. Tras su detención, la corte fijó su fianza en 20.000 dólares, según consta en los registros oficiales.

"Me sentí mal porque me robó todas mis tarjetas de crédito, mi ID, había cosas que tenían más valor, que se podía haber llevado como los taladros, dinero que había en el carro y no se llevó nada de eso", dijo de manera anónima la víctima a esa cadena.

De momento el afectado solo recuperó su carnet de conducir, pero no las tarjetas de crédito.

"Bien, por lo menos lo tienen preso. Hace falta que le metan una pila de años por descara'o", agregó a AmericaTeVe.

Los vecinos de la zona, por su parte, están preocupados por los robos. Uno de ellos declaró que "esta gente nació para el robo y uno para trabajar".

Fotos: Captura de pantalla de YouTube / Miami Dade County Corrections and Rehabilitation.

