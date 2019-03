Estados Unidos, Sur de la Florida,

Publicado el Viernes, 29 Marzo, 2019 - 09:14 (GMT-5)

Este vídeo muestra cómo un padre y un hijo cazan a una familia de osos negros (ursus americanus) que estaban hibernando. El material fue difundido por la organización estadounidense que promueve el bienestar animal, The Humane Society of the United States, y ha acaparado las portadas de diversos medios de prensa.

Las imágenes documentan el cruel proceder de Andrew Renner y su hijo, Owen Renner, quienes en abril de 2018 no dudaron en matar con un rifle y una pistola a una osa adulta y a sus dos crías, tras hallarlos en una guarida en Esther, una isla ubicada en la parte noroeste de Prince William Sound, en el estado de Alaska.

Al escuchar los primeros disparos contra la madre, los oseznos despertaron y chillaron con desconsuelo. Los dos hombres siguieron disparando hasta asegurarse de que las crías también estaban muertas.

Después se felicitaron por su hazaña e, incluso, se hicieron fotos para dejar constancia del momento. Para acabar de rematar “la proeza”, descuartizaron a la madre osa, envolvieron su piel en una bolsa y se fueron.

La organización norteamericana ha publicado las imágenes explicando que las "despreciables acciones fueron grabadas por una cámara instalada por el Servicio Forestal de los Estados Unidos y el Departamento de Pesca y Caza de Alaska con el objetivo de estudiar a los osos".

Los autores de esa acción, que se considera ilegal incluso en Alaska, acabaron con unas condenas que algunas organizaciones han tildado de suaves.

Owen fue multado con 1.600 dólares y 30 días de cárcel, conmutable con servicios a la comunidad, y pérdida de la licencia de caza durante dos años.

Su padre, Andrew, fue multado con 8.500 dólares, una pena de tres meses de prisión, y la retirada del permiso de caza durante 10 años.

Al conocerse la sentencia, la organización animalista PETA emitió un comunicado en el que, con ironía, sugería a la jueza encargada del caso que condenara también a los culpables a ver una temporada completa de los documentales sobre animales, Earthling.

The Human Society ha alertado de que las nuevas normas de caza de Estados Unidos suponen una grave amenaza para la vida silvestre en ese país.

La organización, que debió hacer muchos trámites para conseguir el permiso para difundir las imágenes, ha advertido que los proyectos de modificación de la normativa sobre caza que impulsa el gobierno de Donald Trump legalizará en el futuro la caza de osos y otros animales silvestres, incluso en época de invierno y estado de hibernación.

Acciones como la vista “pueden ser el espeluznante destino que espera a los carnívoros nativos del estado si el gobierno de Estados Unidos sigue adelante con su propuesta”, dijo Sara Amundson, presidenta de Humane Society en una nota difundida el pasado miércoles.

