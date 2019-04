Estados Unidos, Sur de la Florida,

Publicado el Martes, 2 Abril, 2019 - 09:10 (GMT-5)

El presidente del Miami Dade College, Eduardo Padrón, recordó los momentos de discriminación que sufrían los cubanos cuando llegó a Estados Unidos procedente de la Isla.

"Llegué muy joven y fui tocando puertas para alquilar un pequeño estudio. Muchas veces me cerraban las puertas diciéndome que ya estaba rentado, otras veces veía letreros que decían 'no cubanos, no perros, no judíos'. Eso es lo que viví", aseguró durante el lanzamiento de la campaña "Proyecto Ser Humano" de CNN en Español.

Padrón también relató cómo fue testigo de otros casos de discriminación racial cuando se desplazaba en autobús para ir a la escuela. "Recuerdo que mis compañeros de raza negra tenían que sentarse detrás", rememoró.

"Es algo que me ha mortificado mucho y he dedicado parte de mi vida a tratar de evitar ese tipo de situaciones que están basadas en la ignorancia y los prejuicios", aseguró.

El presidente del Miami Dade College detalló cómo compaginó sus estudios con el pluriempleo. "Sé lo que es lavar inodoros, recoger la fruta en el campo, trabajar en una tintorería con mucho calor", señaló.

"Nunca me he arrepentido de nada de eso porque me ayudó a desarrollar un carácter y unas convicciones que me han ayudado en la vida para triunfar", afirmó.

