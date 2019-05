América Latina, México,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Jueves, 2 Mayo, 2019 - 15:51 (GMT-5)

A una cubana de 22 años, embarazada de 7 meses, le están negando la atención médica en un centro de detención en Tapachula, estado mexicano de Chiapas.

Un familiar de uno de los cubanos detenidos en ese centro envió a CiberCuba un video en el que el esposo esposo de la joven denuncia lo ocurrido y pide ayuda desesperado para que su mujer y su bebé puedan salir de ese lugar.

“Llevo 34 días aquí con mi esposa embarazada de 7 meses. Tiene anemia y no me la quieren llevar al hospital”, cuenta.

No ad for you

Según le dijeron no pueden trasladarla hasta que comience el sangramiento.

"Me la están matando de hambre, no me dan respuesta y no tengo conocimiento de mi situación migratoria. Ellos no saben cuándo podré salir de aquí", explica.

En la noche de ayer a la joven se le presentó un fuerte dolor y todo indica que tiene amenaza de aborto. No obstante, tampoco pudo salir del lugar.

"Me tienen secuestrado a mi y a mi esposa de 22 años. Esto no se sabe cuándo va a parar y nadie nos dicen".

El humorista cubano Michelito Dando Chucho compartió en su perfil de Facebook un video en el que se ve a la joven en el suelo, asistida únicamente por sus compañeros.

La persona que envió a nuestra redacción el video del esposo explica que ayer hubo una protesta en el centro porque los cubanos "no pueden más".

"Los guardias dieron palos porque no quieren que nadie salga, aunque unos 14 lograron escapar", cuenta.

De acuerdo a su testimonio, un médico cubano que también está detenido en ese lugar ayudó a la joven.

Cientos de cubanos espera por el salvoconducto que las autoridades mexicanas deben entregarles para continuar rumbo a Estados Unidos pero los trámites demoran y muchos ha sido deportados a la Isla.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194