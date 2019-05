América Latina, Cuba,

Publicado el Viernes, 3 Mayo, 2019 - 12:10 (GMT-5)

El cubano Yashell Uranga, residente en Dallas, Estados Unidos, ha querido dar una lección a todas aquellas personas que desde la Isla piden a quienes están en el exterior recargas para sus teléfonos celulares.

"Para yo ganarme 20 o 30 dólares, que es lo que cuesta una recarga para Cuba, son tres horas en esta gracia", dice Uranga, mientras se le ve en un video publicado en la red social Facebook cargando llantas de camión de todos tamaños.

"Tres horas sudando como un caballo", agrega.

Muchos cubanos imaginan que, una vez que alguien emigra de la Isla, cambian por completo sus condiciones económicas. No obstante, muchas veces no saben -o no entienden- que no necesariamente tiene por qué ser así. Muchas veces el precio de una recarga equivale a tres o más horas de trabajo de una persona.

"Si te hace falta 20 o 30 dólares yo me sacrifico para que tú comas, pero para que estés en la bobería en Internet no", dice el cubano.

También comunica a todos los cubanos que acostumbran a pedir recargas que si quieren gastar en Internet, que trabajen, que roben -pues sus salarios no alcanzan para mucho- o que se vayan del país.

Y vuelve a reiterar: "Esto tengo que hacer yo para tener mi renta y tener mi carrito", y se le puede ver sudando, cargando pesadas llantas y haciendo un gran esfuerzo físico para ganar dinero.

