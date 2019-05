Estados Unidos,

Publicado el Jueves, 9 Mayo, 2019 - 10:58 (GMT-5)

El presidente Trump Donald bromeó este miércoles cuando uno de sus simpatizantes, en un mitin en Panama City Beach, en Florida, sugirió “disparar” a los migrantes en la frontera.

“Solo en el Panhandle puedes salir con ese comentario. ¡Solo en el Panhandle!”, dijo Trum sonriendo ante la multitud, que lo aplaudió con entusiasmo, según CNN.

El Panhandle de Florida es un término no oficial con el que se nombra a la parte noroeste del estado. El mandatario hizo referencia a él porque fue precisamente en Panama City Beach, una ciudad situada en esa área, donde consiguió un apoyo que fue decisivo para ganar los votos de ese estado en las elecciones de 2016.

Acerca del tema migratorio, el republicano volvió a defender el miércoles la necesidad del muro fronterizo.

“Cuando tienes a 15.000 personas marchando hacia arriba, y tienes cientos y cientos (de migrantes), y tienes dos o tres personas de seguridad fronteriza que son valientes y excelentes, y no lo olviden, no les dejamos que usen armas. No podemos. Otros países, sí. Nosotros no podemos. Yo nunca haría eso. Pero, ¿cómo detienen a estas personas?”, señaló.

