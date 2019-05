América Latina, Cuba,

Publicado el Jueves, 23 Mayo, 2019 - 19:25 (GMT-5)

Anisleidys Méndez , una cubana residente en Cienfuegos, está desesperada por su situación.

La joven vive con sus tres hijos menores de edad, uno de ellos enfermo, en un local que no le pertenece. Ella no tiene donde estar y desde 2015 se mudó a ese sitio porque el lugar en el que estaba se le caía encima.

Este miércoles le notificaron que iría tres meses a prisión por “desobediencia”, pues Méndez se ha negado al desalojo.

"¿Qué va a pasar con mis hijos?", se pregunta.

Según cuenta, cuando le preguntó a la oficial que la atendía esta le dijo que no sabía.

Méndez asegura, además, que no le permitieron contratar un abogado.

“Hoy me doy cuenta que todo es mentira, esta Revolución está forjada a base de mentiras, se están violando los derechos humanos de mis tres hijos y míos… yo no tengo a dónde ir y con mis niños no me puedo ir para la calle”, cuestiona.

