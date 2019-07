América Latina, México,

Publicado el Jueves, 18 Julio, 2019 - 12:36 (GMT-5)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves que le "conmueve" la condena de cadena perpetua que le impuso una corte en Estados Unidos a Joaquín "El Chapo" Guzmán.

De esta forma valoró la sentencia del juez federal Brian Cogan, que también le impuso 30 años adicionales de prisión y un decomiso de más de 12 mil millones de dólares.

"Soy un idealista, creo en el amor, soy humanista, no le deseo mal a nadie, no me gusta hacer leña del árbol caído, es por cierto un principio bíblico y espero que esto ya no siga sucediendo, que todos los mexicanos tengamos posibilidad de ser felices sin incurrir en actos ilícitos, sin exponernos, sin vivir con los riesgos que se corren cuando se actúa al margen de la ley", dijo el dirigente durante una conferencia de prensa desde el Palacio Nacional.

"Es una vida muy ingrata tener una familia y no poderla ver, el andar al asalto de mata, a lo mejor es no es vida. Y cuando todas estas cosas que suceden, terminan en condenas como esta, una condena de estar en la cárcel de por vida, en una cárcel hostil, dura, inhumana, pues sí, conmueve", añadió.

El mandatario azteca también fue cuestionado sobre si la sentencia impuesta al capo fundador del Cártel de Sinaloa puede provocar un aumento de la violencia.

"Tengo también en mi cabeza presente a muchas víctimas entonces es algo muy doloroso. Nosotros vamos a seguir buscando construir, entre todos, una sociedad mejor, más humana, más fraterna más solidaria, desde luego pacífica, no violenta y sostenida en valor", señaló.

"Vamos a seguir insistiendo en que solo siendo buenos podemos ser felices y ese es el mensaje sobre todo para los jóvenes", agregó ante los periodistas.

Guzmán habló por primera vez ante la corte, en un juzgado de Brooklyn, y declaró que el juez le negó un "juicio justo cuando todo el mundo estaba observando". También dijo que Estados Unidos carece de justicia y es corrupto, al igual que otros países.

"El Chapo" fue declarado culpable el pasado mes de febrero de los 10 cargos que enfrentaba, entre ellos la participación en una empresa criminal continua y los cargos de tráfico de drogas.

Los fiscales, según explicó CNN en Español, lo definieron como el "líder despiadado y sediento de sangre" del cártel de Sinaloa.

En el pasado se fugó en dos ocasiones de prisiones de máxima seguridad, en una de ellas en un carro de lavandería con la complicidad de funcionarios corruptos, y la más espectacular fue desde su celda, a través de un túnel de un kilómetro y medio.

