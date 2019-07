Estados Unidos,

Publicado el Viernes, 19 Julio, 2019 - 08:36 (GMT-5)

Washington (Reuters) - Donald Trump se distanció el jueves del cántico de sus partidarios "envíenla de vuelta", en referencia a la representante demócrata nacida en Somalia Ilhan Omar, a quien el presidente criticó en un mitin en Carolina del Norte.

"Me sentí un poco mal por eso", dijo el dirigente estadounidense a periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó sobre los cánticos que se escucharon durante el acto celebrado el miércoles por la noche. La reacción de los seguidores de Trump provocó numerosas críticas de demócratas y de algunos de sus compañeros republicanos.

El mandatario dejó de hablar durante 11 segundos cuando se escucharon los cánticos sobre Omar, a la que describió como una "maestra viciosa del antisemitismo".

El presidente dijo a periodistas en la Casa Blanca que había comenzado a hablar muy rápidamente después de que comenzó el canto, pero que no señaló que le pediría a sus partidarios que se abstengan de tal comportamiento.

"Diría que no me hace feliz. No estaba de acuerdo con eso. Pero no lo dije. Ellos lo hicieron. Y no estoy de acuerdo con eso", dijo Trump.

Trump había tuiteado durante el fin de semana que las cuatro representantes progresistas -Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley- deberían "volver" al lugar de donde vinieron, a pesar de que todas son ciudadanas estadounidenses y tres de ellas nacieron en el país.

Los cantos de los partidarios del presidente Donald Trump, atacando a Omar provocaron una oleada de preocupación entre los republicanos en el Congreso.

Alarmados porque el canto incendiario se convierta en un tema de la campaña electoral de 2020, líderes republicanos en la Cámara de Representantes hablaron sobre los posibles riesgos políticos en un desayuno con el vicepresidente Mike Pence, según el representante Mark Walker de Carolina del Norte.

"No podemos definirnos por esto", dijo Walker a reporteros, a quienes informó que planteó el asunto en el desayuno con Pence. "Esto no tiene por qué ser nuestro mensaje de campaña".

(Reporte de Alex Alper Editado en español por Javier López de Lérida)

