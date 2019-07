América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Miércoles, 31 Julio, 2019 - 13:43 (GMT-5)

Lidiasnery Morfa Soto vive con cuatro hijos en casa de su madre después de ver cómo el huracán Irma devastó su vivienda en Cienfuegos.

Esta joven cubana de 26 años denuncia que ha acudido a las autoridades de vivienda para que le terminen la casa, pero la respuesta que se encuentra no cambia: "He ido a todos lados y siempre me dicen que me darán los materiales pero que me busque al albañil", asegura en un vídeo compartido por Raúl González en su perfil de Facebook.

"No tengo dinero para pagar un albañil. Tengo la ayuda de la abuela y el padre de mis hijos para poder mantenerlos", añade.

No ad for you

El huracán le derrumbó el techo y actualmente la vivienda sigue presentando un panorama desolador. Actualmente lo que queda de casa se resume en malas hierbas, restos de escombros, unos cuantos muros y algunas estructuras metálicas completamente oxidadas.

Aunque el fenómeno meteorológico azotó Cuba en 2017, todavía hoy muchos cubanos siguen esperando a que el gobierno les ayude con la reparación o construcción de sus viviendas. La mayoría de ellos viven en condiciones precarias.

Además, al impacto de este tipo de sucesos catastróficos hay que sumar el problema de la vivienda en la Isla, que se ha hecho crónico sin que el Gobierno de Cuba encuentre una solución efectiva.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram

Suscríbete a las notificaciones de CiberCuba: