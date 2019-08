Publicado el Martes, 20 Agosto, 2019 - 17:51 (GMT-5)

La cubana Daymari Díaz, quien vive desde hace 15 años en Estados Unidos y es prima de Yunier García, el cubano que llegó a ese país escondido en un avión, dijo sobre lo sucedido que fueron los “45 minutos más duros" de la vida del joven de 26 años.

Daymari refirió en el Show de Carlucho que el trayecto fue difícil para el primo sobre todo por el compartimiento para animales donde estaba escondido, el cual no tenía oxígeno.

Quienes saben que Daymari es familia del joven polizón que se ha hecho famoso en estos días entre la comunidad cubana de Estados Unidos, le han preguntado si ella sabía de los planes de Yunier, algo que esta niega rotundamente.

Incluso dijo que nadie en la familia sabía, ni sus padres ni la hermana, todos quedaron sorprendidos ante la noticia de que Yunier había llegado escondido al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) el pasado viernes.

"Hasta la fecha no sé ni cómo lo hizo, ni si lo estaba pensando desde hace mucho tiempo. Yo lo único que sé es que a las 5 y 30 de ese mismo viernes tuve muchas llamadas por teléfono desde Cuba", relató la mujer.

Aseguró además que la madre de "Pochi", como lo llama cariñosamente, quien está enferma del corazón, está muy preocupada, ya que la noticia de que su hijo se había largado de Cuba en la barriga del avión fue impactante.

El joven cubano trabajaba en el Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana, y se escondió en el avión durante su horario de trabajo.

Entre lágrimas, Daymari relató que pudo hablar con su primo el pasado sábado y que "fue duro" para ambos.

En esa llamada, Yunier le contó sobre los "duros" 45 minutos del viaje. Según dijo, cuando en el vuelo no hay animales el piloto no pone oxígeno en esa parte del avión, por lo que el joven no podía respirar bien. También el lugar estaba muy oscuro y sentía mucho frío.

El joven le dijo que cuando el avión aterrizó en la pista no tenía con qué agarrarse, por lo que daba muchas vueltas. En ese momento, le pidió a Dios que lo ayudara.

A pesar de todo el tormento, hay una parte del relato que a Daymari le parece graciosa, y es cuando un trabajador abre el compartimento del avión y ve al joven. "Se desprendió a correr" por el susto, relató la prima.

En estos momentos, todavía Yunier se encuentra en el centro de detención de ICE, en Krome.

En entrevista a Telemundo 51 desde el centro de detención, Yunier dijo: “Para mí fueron 25 horas, no podía respirar, todo oscuro. Tenía la incertidumbre de si sobrevivía a la altura, la presión. Tomé riesgos, porque el que no se arriesga no gana”.

Durante su programa, Carlucho contactó con Armando Socarrás, quien es polizón hace 50 años. Salió desde La Habana a España en las ruedas de un avión en el año 1969.

Socarrás aconsejó que Yunier debe hacer saber al juez la necesidad de permanecer en Estados Unidos, ya que de regresar a Cuba tomarían represalias contra él.

En el caso de Socarrás, el gobierno cubano reclamó a las autoridades españolas para que lo enviaran a Cuba, pero este recibió en España el estatus de refugiado político.

En estos momentos, hay abogados encargados del caso de Yunier. El profesional Willy Allen, a quien podría serle otorgado el caso, dijo sobre el suceso: "Es un polizón, los polizones están limitados a cómo pueden legalizarse en EEUU. Él solo se puede legalizar si solicita asilo político y lo gana (...) Pero también es un desertor, trabajaba en el aeropuerto de Cuba, por lo menos pueden escucharlo porque si regresa a Cuba de seguro lo van a encarcelar".