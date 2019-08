Publicado el Viernes, 23 Agosto, 2019 - 09:08 (GMT-5)

Instantes después de conocer que le habían aprobado el requisito de "miedo creíble", el polizón cubano Yunier García Duarte rompió a llorar como un niño, ya que la noticia alejaba su temor a ser deportado a Cuba.

Así lo aseguró su prima hermana Daymari Díaz, quien relató durante una entrevista con Univision 23 cómo vivió el joven la noticia.

"Él me llamó y me dijo: 'prima fui aprobado'. Le contesté que no era posible que había acabado de hablar con su abogada", explicó. Sin embargo la respuesta de Yunier no dio lugar a la luda: "Fui aprobado y me leyeron mis derechos", contestó.

"Él estaba llorando de felicidad porque era demasiada la emoción que sentía", dijo Daymari al periodista Javier Díaz.

Su prima también detalló que conversó con la madre y hermana de Yunier en Cuba. "Estaban muy felices, no podían creer lo que estaba pasando. Agradecían todo lo que se ha podido lograr con este caso", afirmó.

La decisión de la Oficina de Asilo del Departamento de Justicia significa que García, de 26 años, no será deportado de inmediato a Cuba y podrá presentar oficialmente su petición de asilo político ante un juez de inmigración.

El abogado Willy Allen explicó a CiberCuba que de inmediato iba a solicitar la libertad condicional de su cliente a través de una fianza administrativa y que iba a comenzar a preparar un expediente documentado para la petición completa de asilo político.

Yunier García, que llegó a Miami en el compartimiento de carga de un avión comercial la pasada semana, compareció ante autoridades de inmigración la mañana de este miércoles para brindar su testimonio de "miedo creíble", un requisito básico para el procesamiento del asilo político.

La entrevista se llevó a cabo en el Centro de Detención de Krome, donde fue trasladado tras su llegada a la ciudad del sol en un vuelo de Swift Air procedente de La Habana.