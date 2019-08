Publicado el Viernes, 30 Agosto, 2019 - 08:33 (GMT-5)

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, instó a los residentes del estado del sol a "monitorear el huracán Dorian y hacer los preparativos necesarios", según recogió el viernes América Tevé.

El dirigente visitó la sede del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) en Miami para revisar el cono de trayectoria del ciclón.

Desantis compareció ante los medios y pidió estar preparados ante la llegada del fenómeno meteorológico. "No esperé hasta que sea demasiado tarde, si usted no se prepara es porque no escuchó este mensaje", afirmó.

"El mensaje que creo ahora es que todos los floridanos deben monitorear el huracán Dorian y hacer los preparativos necesarios. Esta es una pista que tiene una gran cantidad de incertidumbre. Podría presentar un caso para que Miami y los Cayos se vean afectados, podría presentar un caso para que sea el norte de Florida, obviamente el centro de Florida. Así que realmente la clave es tener su plan", advirtió.

"Con una situación como esta, no está claro dónde desplegarlos, pero obviamente la Guardia Nacional estará en cubierta para esto", añadió.

El gobernador, que recientemente declaró la emergencia en 26 condados de la Florida, explicó que por el momento no se sabe con exactitud en qué parte se producirá el mayor impacto de Dorian, que se espera que llegue como un huracán de categoría 4.

Por su parte el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, pidió a los residentes del condado que se preparen con lo necesario para soportar los embates de Dorian.

Los residentes de la Florida han intensificado los preparativos ante el avance del huracán, que sigue fortaleciéndose en su rumbo hacia Estados Unidos y es considerado como "un huracán extremadamente peligroso".

Este jueves se registraron largas colas en las gasolineras y también se pudieron ver estantes vacíos en supermercados, una escena habitual cada vez que se acerca un fenómeno natural de este tipo.