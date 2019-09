Publicado el Miércoles, 4 Septiembre, 2019 - 07:59 (GMT-5)

El popular Pánfilo, aquel cubano que alcanzó fama mundial en 2009 tras interrumpir una entrevista para decir que en Cuba lo que hacía falta era “jama”, ha nombrado al artista plástico Michel Mirabal como el “pintor de la Revolución”.

“Tú eres pintor de la Revolución. Olvídate de la muela que dicen los yumas, pero tú naciste con la Revolución. Miche, Pánfilo en Cuba te quiete: jama, salud, y prosperidad”, dijo Pánfilo a Mirabal en un breve video que el propio artista publicó en su cuenta de Instagram.

“En todos los barrios tenemos a un borrachito o a un loquito que por sus ocurrencias les llegamos a tener un gran aprecio; este es uno de ellos, mi amigo Pánfilo, que donde quiera que me ve me grita (el míoooooo, te quiero siempre). Yo también te quiero, hermano y como me dices cuando nos despedimos: JAMA, SALUD Y PROSPERIDAD; es lo mismo que le deseo a todo mi pueblo cubano”, comentó el conocido como pintor de las banderas.

Pánfilo, que vive en el Vedado, recordó cuando estuvo en la casa de Mirabal en una ocasión, y envió un saludo para él y su familia. Él bebe mucho (tal y como se ve en el video) y continúa pidiendo jama cuando alguien lo graba.