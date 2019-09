Publicado el Lunes, 16 Septiembre, 2019 - 14:52 (GMT-5)

El tren que circula entre los municipios de Florida y Camagüey dejó en el andén a un grupo de personas que necesitaban usar este servicio de transporte.

La denuncia se produjo a través de un mensaje de texto con video, enviado por Annie Lastre Acosta, quien da fe del maltrato recibido por el público por parte de la administradora de la terminal ferroviaria, Marlene Fernández. La funcionaria impidió que estudiantes, trabajadores y personas que iban para el hospital, no pudieran ir ni de pie.

Lastre cuenta en la denuncia que el tren tiene dos vagones, con capacidad para cien personas sentadas. Que siempre el número de pasajeros es superior porque muchos van de pie. Pero hoy no ocurrió esto y por lo tanto la administración no quiso vender más pasajes.

“La de la taquilla dijo que no vendía más, y cuando le reclamaron por qué dijo porque no me da la gana, y ya” nos escribe esta persona.

La única alternativa para esas personas que no pudieron viajar, cuenta, fue irse hasta la Carretera Central “a hacer botella”.

Luego nos pregunta, con cierta preocupación, cómo es posible esto si días atrás la emisora de radio provincial anunciaba que había que llenar los medios de transporte del Estado.

"Hablan del bloqueo que nos tiene impuesto EEUU, y el mayor bloqueo lo tenemos aquí, en este", nos dice la joven de 22 años que asegura vivir en Camagüey.

Así mismo nos cuenta que las denuncias hechas por la población acerca de la estación de trenes de Florida no son pocas, sobre todo de la administradora. “ Yo creo que ella no oye noticias, o no sabe cómo está la situación del país cuando tomo esa decisión” nos termina diciendo la joven.

Aun cuando el Gobierno ha insistido en que las medidas tomadas para enfrentar la actual crisis energética han sido bien recibidas por la población, casos como este demuestran la desconexión existente entre el Estado y el pueblo cubanos.

Mientras desde las más altas esferas se empeñan en decir o demostrar que la situación está bajo control, casos como este evidencian que los problemas subjetivos superan a los objetivos. Descontento popular y preocupación son ahora mismo constantes en la cabeza de aquellos que escuchan los rumores de una etapa que se creía superada y que evidencian la incapacidad del Gobierno para administrar sus propios medios y recursos.