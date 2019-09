Publicado el Jueves, 19 Septiembre, 2019 - 06:41 (GMT-5)

El opositor cubano Alexander Otero Rodríguez viajó hasta Holguín el pasado 17 de septiembre para asistir al funeral de su madre, sin embargo, se encontró con una nueva actuación represiva por parte de las autoridades cubanas.

Al activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que había llegado de Miami, le impidieron entrar al país. Además denunció que le golpearon y le dieron un trato vejatorio en el Aeropuerto Internacional Frank País García.

Agentes de la Seguridad del Estado le obligaron a regresar al avión, le propinaron golpes y le impidieron que diera el último adiós a su madre.

No ad for you

En uno de los vídeos que compartió en Twitter el líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, se puede ver cómo uno de los agentes le llama "mal agradecido" y le alerta de que no podría regresar más a Cuba. "Ahora sí que no vas a venir más. ¿A qué vienes a Cuba?", le cuestiona el agente. "Vengo a darle el último adiós a mi madre que está muerta", responde Otero Rodríguez.

La semana pasada el opositor hizo los trámites correspondientes en la embajada de Cuba en Washington y recibió un permiso de 72 horas para viajar a la Isla, según relató a Martí Noticias.

"Mi objetivo era dar el último adiós a mi madre y regresar rápido a Estados Unidos. Llegué el día 17 de septiembre a las 2:30 horas y cuando llegué al aeropuerto todos mis redes sociales quedaron bloqueadas", aseguró.

"Cuando llegué a Cuba subieron tres agentes de la policía política y yo escuché cuando le dijeron a la azafata que había un ciudadano que no se podía bajar en Cuba, que debía permanecer en el avión. Acto seguido subió un teniente coronel y dos agentes de la Seguridad del Estado y me dijeron que les entregara la residencia estadounidense, pero les dije que no podía hacer eso puesto que no eran las autoridades estadounidenses", explicó.

Tras su negativa le pidieron el pasaporte y le llevaron hasta una oficina pequeña, en la que había un "teniente coronel", un "mayor y un teniente coronel, así como dos esbirros más de la policía política.

"Empezaron a ofenderme, les dije que yo soy un ciudadano libre y que ellos estaban sustentando una dictadura, que eran unas marionetas de la dictadura… y me agredieron. Ellos ahí me golpearon, eran cinco, la mujer no me golpeó, la mujer lo que hizo fue cerrar la puerta para que nadie de los que estaban en el lobby del aeropuerto presenciara lo que estaban haciendo", añadió.

"Les dije tiranos, asesinos y grité abajo Díaz-Canel"

"Les dije tiranos, asesinos, grité abajo Díaz-Canel, viva UNPACU y las Damas de Blanco. Les grité estas consignas y cuando fueron a subirme a la escalerilla del avión, vino un agente de la Seguridad del Estado y me golpeó nuevamente, delante de todos los que venían abordando la escalerilla del avión".

Rodríguez detalló que una señora que presenció la escena les recriminó el abuso que estaban cometiendo, pero "continuaron dándome golpes en la escalera". "Entré al avión y pedí a la seguridad de la aeronave que me protegiera, pero la tripulación permitió que los agentes se metieran y me agredieran en el avión", agregó.

Daniel Ferrer compartió en su cuenta de Twitter una serie de vídeos en los que consta la actitud represiva que sufrió Alexander Otero, así como el documento mediante el cual el régimen cubano declara que el activista no puede entrar en el territorio cubano.

Además, el líder de la Unión Patriótica de Cuba arremetió contra la aerolínea española SwiftAir, por "permitir que agentes del régimen castrocomunista golpearan al opositor dentro de uno de sus aviones y en el aeropuerto de Holguín".