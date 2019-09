Publicado el Martes, 24 Septiembre, 2019 - 09:15 (GMT-5)

Privilegiado en las calles de Cuba, y privilegiado en la cárcel de Cuba. O al menos eso se desprende de las imágenes recién filtradas del reguetonero “Gilbert man”, que muestran cómo vive y con cuántas pertenencias mientras cumple una sanción de 17 años de privación de libertad por lavado de activos, falsificación fiscal, cohecho, entre otros delitos.



El video fue publicado este lunes en exclusiva por el presentador Alex Otaola en su show “Hola Ota-Ola”, y muestran a “Gilbert man” respondiendo a tres oficiales de prisiones por las numerosas pertenencias que tenía en su cubículo.



Durante la filmación, presumiblemente tomada por otro oficial de prisiones, el reguetonero insiste en que él solo tiene esas pertenencias ahí porque no tiene nada afuera.



“Yo no tengo casa ni familia en este país, ustedes lo saben. A mí no me tratan mejor que a nadie, al revés oficial”, insistía el recluso quien se quejó varias veces de que a diferencia de otros encarcelados, a él no lo dejaban bajar al patio con regularidad.



En 2017 se supo que la mansión de Guanabacoa donde vivía el reguetonero cubano, es ahora un hogar de amparo filial con todas las comodidades, después de ser confiscada por el gobierno cubano. La residencia de “Gilbert man” contaba, entre otras facilidades, con piscina, jacuzzi, varias habitaciones y parqueo para varios autos. Según se supo, una veintena de niños sin amparo filial viven ahora en ella.



Gilberto Martínez Suárez es actualmente prófugo de la justicia estadounidense, que le ha reclamado a las autoridades cubanas su extradición para juzgarlo por varios cargos de estafas relacionadas con tarjetas de crédito.