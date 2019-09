Publicado el Domingo, 29 Septiembre, 2019 - 07:40 (GMT-5)

"Hay una mujer embarazada con contracciones y no podemos ir al hospital". De esta forma resumió un grupo de migrantes cubanos la situación que están viviendo en México, donde el pasado viernes 27 de septiembre agentes migratorios irrumpieron en la casa en la que están alquilados y realizaron detenciones, a pesar de que estos ciudadanos de la Isla mostraron pruebas de que tenían la documentación en regla.

En los vídeo que compartieron a Cibercuba, explicaron que horas más tarde de este suceso las autoridades intensificaron el operativo policial en los aledaños de la vivienda.

"Debido a lo que pasó hoy con inmigración, hay una embarazada y no podemos ir al hospital", explicó uno de los cubanos. "No se puede ir a ningún centro sanitario, no podemos hacer nada porque tenemos miedo", interrumpió otro migrante.

No ad for you

Los ciudadanos de la Isla mostraron su temor a ser detenidos si salen de la casa y denunciaron que están viviendo momentos "muy desagradables".

"Si salimos allá fuera, nos cogen, nos secuestran y nos maltratan", afirmó otro de los emigrantes.

Este grupo de cubanos reiteró que simplemente se están limitando a esperar su turno para pedir asilo político en Estados Unidos. "Estamos esperando nuestro turno, no estamos haciendo nada ilegal y nos hemos comportando acorde a la ley. No estamos ilegales aquí", aseguró el esposo de la mujer embarazada de siete meses.

En este sentido denunciaron que la actuación policial representa una "violación de los derechos humanos".

En otro de los vídeo el compañero sentimental de la embarazada lamentó que las autoridades policiales habían arrestado a varios de sus coterráneos, aunque no especificó el número de detenidos.

"¡Lo que nos toca vivir a los cubanos, además de lo que vivimos en Cuba", exclamó.

Todos ellos, según explicaron, tenían un número para acceder a Estados Unidos para pedir asilo político. Se trata de un procedimiento que representa el primer contacto de afirmación de miedo creíble.