Publicado el Miércoles, 2 Octubre, 2019 - 09:09 (GMT-5)

Martín Izaguirre García, un cubano residente en Miami, relató durante una entrevista con América Tevé las torturas y el maltrato que sufrió a manos de Saúl Santos Ferro, el exoficial de la Seguridad del Estado condenado a seis meses de prisión en Miami, por mentir para obtener la visa de residente permanente en Estados Unidos.

"Estuve 10 años preso porque me acusaron de asociación ilícita, propaganda enemiga y querían aplicarme también cargos de sabotaje, pero no pudieron", aseguró Izaguirre, quien sufrió las amenazas de Santos Ferro en la localidad de San Cristóbal, en la provincia de Pinar del Río.

"Él fue uno de los que me detuvo, me llevó a la jefatura y me trasladaron a la prisión de Taco Taco. Me dijo que me iban a matar", denunció.

"Dentro de la cárcel tuvimos represiones por parte de los carceleros, porque la Seguridad del Estado manda que te hostiguen. Estuve en celdas de castigo, donde había excrementos, cucarachas y me tenía que agarrar a los barrotes de la celda para poder descansar porque el suelo todo estaba sucio y mojado. Dormía casi parado", recordó.

"No me gusta hacer leña del árbol caído, sé lo que es estar preso pero él fue uno de los causantes. Me hizo mucho daño, mandó a que me hicieran cosas, martirizó a mi familia. Todo lo que pasó fue un crimen contra mi persona", lamentó.

Izaguirre García se mostró agradecido al Gobierno de Estados Unidos y la justicia por la captura de Ferro. "Pensé que se iba a hacer justicia, que iban a capturarlo porque él había hecho mucho daño", aseguró.

El abogado de inmigración Santiago Alpízar, que participa en un proyecto para identificar y tratar que se lleve frente a la justicia estadounidense a personas como el exoficial de la policía política cubana, declaró que "es la primera vez que se logra una sentencia en la jurisdicción norteamericana contra un individuo que cometió abusos en Cuba".

"Es algo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo y hemos logrado que finalmente se constituya el hecho de la identificación, la investigación y la sanción de una persona que fue un represor en Cuba. Es un precedente legal porque esto no se había logrado antes", añadió.

El objetivo de este proyecto, en el que también participa el abogado Willy Allen, pretende hacer justicia y compensar a las víctimas de los represores.