Publicado el Jueves, 17 Octubre, 2019 - 12:22 (GMT-5)

Es una realidad que ante las nuevas medidas económicas anunciadas por el gobierno de la Isla, muchos cubanos no saben qué creer o en qué los beneficia o perjudica como ciudadanos. Algunos, como es normal ya en el país, prefieren estar al margen de cualquier acontecimiento.

En entrevistas realizadas por CubaNet, algunos dijeron no estar informados sobre lo que está sucediendo o no interesarles.

Estas medidas "no me benefician ni me perjudican. Eso es para quien tenga divisa en el país, yo no las tengo, yo soy un simple trabajador más", dijo un entrevistado.

Hace apenas dos días, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa anunció nuevas medidas que pondrán en funcionamiento unas 70 tiendas en todo el país, donde podrá comprarse con dólares, euros, dólares canadienses y otras monedas, excepto con CUC.

“Ante el déficit de la moneda libremente convertible se hizo necesario reducir las compras de equipos electrodomésticos de gama media y alta, lo que propició la importación de esos artículos por personas naturales que viajan al exterior. El dinero que está saliendo del país para adquirir estos productos se estima en cifras significativas, y debemos captarlo”, dijo.

Sobre estas medidas algunos cubanos creen que es mejor "comprar las cosas aquí antes de buscarlas en otro país". No obstante, solo podrán hacerlo aquellos a quienes les depositen dinero del exterior.

"El que no tiene esa posibilidad se va a joder", dijo un entrevistado.

Por otra parte, si alguien saldrá perjudicado de todo esto es la figura de "la mula", aquellas personas que se dedican a importar al país artículos para revender.

"Esa gente sí se las va a ver un poco difícil. Si el estado está vendiendo las cosas más baratas, ahí se las van a ver más complicado", opinó otro entrevistado.