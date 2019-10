Publicado el Viernes, 18 Octubre, 2019 - 10:25 (GMT-5)

Un motorista, impedido físico, fue agredido por un policía cubano en La Habana, según reportó este viernes Cubanet.

El suceso se produjo este miércoles por la tarde en la barriada de La Palma, en la intersección donde se unen las calzadas de Managua, Bejucal y 10 Octubre.

La actuación del agente, que identificaron como Omar, provocó la reacción de los ciudadanos que estaban en el lugar. Al grito de "corrupto", "descarado" y "abusador" le recriminaron la agresión.

La víctima fue identificada como Abraham Alí Mohamad Martínez, quien está preso en los calabozos de la unidad policial del Capri "con un yeso en la pierna", dijo su esposa Elizabeth Martín Pérez.

"Tras la agresión recibida sufrió una fractura y además tuvieron que darle cuatro puntos en la quijada", denunció al citado medio.

"Para salir tiene que pagar una fianza de 3 mil pesos"

Su compañera sentimental lamentó que no le dejaron fotografiar el parte de lesiones que emitieron en el Hospital Julio Trigo.

"No me dejan pasarle ningún medicamento, está rabiando del dolor, y tampoco me dejan pasarle ninguna merienda. El colmo, me acaban de avisar que para salir tiene que pagar una fianza de 3 mil pesos", dijo.

Carlos Rivero, quien dijo al citado medio que era hermano de crianza del agredido, aseguró que Abraham estaba detenido por un presunto delito de desobediencia.

Además Omar Salas, un amigo de la víctima, acudió hasta la unidad policial para declarar en favor de Mohamad Martínez. Sin embargo su testimonio no evitó el arresto.