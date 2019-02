Estados Unidos,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Miércoles, 6 Febrero, 2019 - 13:38 (GMT-5)

El abogado Wilfredo “Willy” Allen no daba crédito a lo que escuchaba de aquel juez de Louisiana.

“Su sentencia comenzó admitiendo que mi defendido había presentado un alegato creíble, coherente, que nuestras pruebas eran sólidas y que era mas que razonable la solicitud de asilo político que estábamos formulando”, contó Allen a CiberCuba en entrevista este martes. “Pero justo después de decir esto, explicó que él poseía evidencias de que la persecución por motivos políticos en Cuba había disminuido considerablemente y que en consecuencia, el asilo político no era imprescindible en este caso”.

El juicio tuvo lugar a inicios del pasado enero. Según el abogado de inmigración, su única respuesta fue decir que apelarían esta decisión.

No ad for you

“¿Cómo responde un abogado cubanoamericano a semejante argumentación?”, nos dice Allen.

Sobre todo por las evidencias que el juez exponía como determinantes para considerar que la persecución por motivos políticos había decrecido notoriamente en Cuba: 4 artículos aparecidos en diversos medios en inglés, estadounidenses e internacionales, donde se mostraba la llegada a la presidencia de Miguel Díaz-Canel como un símbolo de apertura y cambio.

“Hay que entender que el asilo político no es un derecho para nadie. Los jueces lo otorgan o no lo otorgan, usted no está necesariamente protegido por el derecho a que le asilen. Sin embargo, quienes sabemos que incluso un vendedor ambulante en Cuba sufre represión política si no declara lealtad al sistema, nos sentimos profundamente preocupados por esta visión de ciertos jueces”.

Y es que no es un caso aislado.

En agosto del año pasado CiberCuba reveló en exclusiva otro caso donde se denegaba el asilo a un cubano por idénticas razones: Cuba estaba comenzando a ser considerada cada vez menos como una dictadura por los jueces de inmigración.

“Desde el punto de vista político hay poco que hacer en estos momentos”, admite el abogado Allen. “La política del Fiscal General de los Estados Unidos es limitar al máximo el otorgamiento de asilos o refugios para cualquier individuo, y aunque los jueces federales tienen potestad para evaluar los casos según su propio juicio, es indudable que esto influye. Es una especie de orden sugerida: aprovechar cualquier excusa para negar los asilos políticos”.

Las denuncias de familiares de cubanos detenidos en diversos centros para inmigrantes parecen coincidir: una de las causas que les explican para justificar la deportación de los detenidos, es que no tienen nada que temer en Cuba.

La isla ha comenzado a tratarse por el sistema de inmigración estadounidense como algo parecido a un Estado de Derecho sin que la comunidad exiliada de Miami y sus representantes parezcan darse cuenta.



¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194