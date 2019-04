América Latina, Cuba,

Publicado el Miércoles, 3 Abril, 2019 - 11:08 (GMT-5)

Danilo Portelles, un cubano residente en Miami, Florida viajó a la Isla para darle una gran sorpresa a su niña Danielle por su 18 cumpleaños.

El padre y Lía, hija de su actual pareja y también residente en Estados Unidos, hicieron creer a la homenajeda que solamente viajaría su hermanastra para estar presente durante el festejo.

Sin embargo, lo que Danielle no se imaginaba era que su papá, a quien no veía hace un año, también estaría presente en su día.

Danilo organizó un asalto nocturno con mariachis y envió a Lía a que tocara la puerta de la casa en la que se encontraba Danielle mientras él aguardaba detrás.

La joven al salir del hogar y encontrarse con Lía comenzó a gritar de la emoción, mientras que los músicos comenzaron a tocar Las mañanitas.

Segundos más tarde Danielle se da cuenta de la presencia de su padre y ambos se fundieron en un abrazo donde las lágrimas y las emociones se vivieron a flor de piel.

"Aquí les dejo uno de los momentos más emocionantes de mi vida al darle la sorpresa a mi princesa más bella, Danielle, en sus 18 primaveras. Gracias a toda la familia y amigos por tan gratos momentos. Los quiero mucho", escribió Danilo en su cuenta de Facebook.

Danilo Portelles / Facebook

Danielle, por su parte, no tardó en agradecer a su progenitor por tan linda sorpresa y escribió en su perfil: "I love you dad thanks for all I hope see you soon / Te amo papá, gracias por todo, espero verte pronto".

Danilo Portelles / Facebook

