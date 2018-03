5 razones por las cuales los cubanos no pueden vivir sin el arroz

Si algo no falta en la mesa de un cubano es el arroz. Y no precisamente por sus beneficios en la dieta, como es el caso de los chinos o japoneses. Si bien es cierto que el arroz es un alimento que contiene importantes cantidades de hidratos de carbono, y vitaminas o minerales que aumentan el funcionamiento y la actividad metabólica de todos los sistemas de órganos, los cubanos no pensamos precisamente en eso cuando consumimos arroz.

¿Cuáles son las verdaderas causas por las que el cubano come arroz casi todos los días?

1- No hay variedad de alimentos en Cuba

Aunque el cubano común quisiera, en Cuba los platos del día a día se restringen al arroz, frijoles, carne, huevo, ensalada, a veces pasta. Por mucho que se “invente”, casi siempre todo gira alrededor de esos productos.

2- Porque llena

El arroz, como complemento, la verdad es que sirve para rellenar. Sin el arroz, nos quedaríamos seguramente con hambre.

3- Porque se puede comer de varias maneras

Hay varias maneras de preparar el arroz, y así te haces la idea de que comes algo distinto cada día: arroz blanco, congrí, arroz amarillo, arroz a la chorrera, sopa de arroz, arroz con leche.

4- Es lo que llega a la bodega

Entre la dieta que los cubanos reciben a menor precio por parte del Estado, se encuentra el arroz. Hay quien vive de esos pocos productos en Cuba, y debe conformarse con comer arroz. Si llega a faltarles, entonces habrá un gran problema…

5- No les queda más remedio

Y como habrán podido darse cuenta en los aspectos anteriores, el cubano tiene que conformarse y pensar en que no hay nada mejor que el arroz, porque la verdad ¿qué se le va a hacer? No nos queda más remedio.