Diario provincial cubano publica listado de logros no alcanzados en el 2017

En un momento del año en que la prensa nacional en Cuba se llena de alabanzas por los logros alcanzados, los planes sobrecumplidos y los escollos superados; un artículo del períodico 5 de Septiembre hace un balance diferente.

Bajo el rótulo de "lo que no se logró en 2017" el texto repasa todas las asignaturas que Cienfuegos se deja pendientes para algún momento futuro, porque en este 2017 no pudo aprobarlas.





"Aunque varios de los problemas enunciados por este periódico encontraron solución, la mayoría aún aguarda por el accionar de las entidades implicadas" afirma la periodista Yadiris Luis Fuentes en su artículo.

La particular lista la conforman obras y reparaciones que no se han terminado (Salón Multiuso Prado, Parque José González Guerra, Parque José González Guerra), otras que directamente no llegaron a ponerse en marcha -pese a los planes y las promesas- (Vertedero Municipal de Cienfuegos) y algunos problemas que dañan la cotidianidad de sus ciudadanos, como las deficiencias en el transporte marítimo y el estado de descuido del patrimonio bibiliográfico de la Biblioteca Provincial.

El incremento en la siniestralidad -pese a que no crecieron los lesionados ni fallecidos- es también asunto preocupante no resuelto.

Otras "problemáticas" persisten sin solución. Entran aquí: ausencia de baños públicos, la “tolerancia” hacia algunas indisciplinas sociales, la ineficiencia y el descontrol en varios sectores. "¿Oídos sordos?" se pregunta la periodista, que añade la inestabilidad en la venta de los alimentos, la ausencia de jabas de nylon en la red comercial, la existencia de revendedores ilegales y acaparadores y los ruidos.

El artículo, por su parte, pone en evidencia una característica de cierto distanciamiento y actitud más crítica de los periódicos no generalistas de Cuba con respecto a los de tirada nacional. Con cierta frecuencia en estos medios se dan coberturas críticas y se hacen señalamientos reales -no los vacuos coqueteos con una (seudo)crítica) que no es tal, tan al uso en los grandes medios cubanos.

En no pocas ocasiones desde estos medios locales o provinciales se hace un periodismo más acorde con sus genuinos propósitos y se asume la oportunidad de visibilizar algún problema, noticia o asunto de preocupación ciudadana como vía para hacer denuncias y demandas.

Que lleguen a buen puerto o consigan algo, ya es otro asunto y así el propio 5 de Septiembre ha vuelto a demostrarlo.