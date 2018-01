Director del programa Lucas dice que el reguetón y el trap son un freno para la sociedad cubana

El realizador Orlando Cruzata, fundador y director del programa Lucas dedicado a promover los video clips cubanos, dijo que el reguetón y el trap se han convertido en un freno para la sociedad cubana y el desarrollo de los jóvenes.

“Lo peor del reguetón o el trap, no son sus letras, ni su repetitivo ritmo, ni tan siquiera algunas actitudes éticas que profusa, lo peor es que ha logrado una homogenización del gusto, que inexorablemente está deteniendo el desarrollo y la búsqueda en una juventud que deja de ser crítica para ser conforme y repetitiva, lo que sin dudas es un freno a la sociedad”, señaló en su perfil de Facebook.





Cruzata apuntó que no se trata de prohibir estos géneros sino de entregar más opciones a los jóvenes. “Es un fenómeno cultural al cual no se le debe ver como mera moda. Ahora, no se trata de prohibir ,sino de aumentar las opciones, los géneros, las vías para que los jóvenes puedan consumir, conocer otros formas de hacer y que ellas lleven riqueza musical y además su riqueza visual”.

Orlando Cruzata inició los premios Lucas en 1997 para promover el trabajo de los realizadores cubanos de video clips que apenas se conocían en el panorama artístico de la Isla. Desde ese entonces este espacio ha ganado en popularidad hasta convertirse en uno de los más vistos de la televisión estatal en Cuba.

Cada año la entrega de los premios convoca a miles de espectadores, sobre todo adolescentes y jóvenes, para las espectaculares galas en las que actúan artistas cubanos de todos los géneros y estilos.

En esta ocasión la premiación a los mejores videos se celebrará a mediados del mes de enero tras ser pospuesta la fecha de la entrega de los galardones situada en principio para el pasado mes de diciembre.

El programa se caracteriza además por la versatilidad y el toque de humor que le han impregnado sus conductores durante veinte años. Entre ellos Tony Arroyo, Hirán Vega, Rigoberto Ferrera, Edith Massola y Luis Silva, uno de los presentadores actuales del espacio.