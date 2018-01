Trump quiere frenar el libro que dice que él no quería ser presidente

WASHINGTON, 4 ene (Reuters) - El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere frenar la publicación del libro Fuego y Furia, del periodista Michael Wolff, que asegura que la Presidencia de los EE.UU. le cogió por sorpresa porque él no quería ganar, sólo conseguir fama para influir en los negocios. También apunta que Melania Trump se echó a llorar, y no de alegría, al saber que su marido había ganado las elecciones porque éste le había prometido que eso no pasaría.

El abogado de Trump ha amenazado incluso al ex asesor del presidente Steve Bannon por comentarios supuestamente difamatorios sobre Trump o sobre sus hijos. Llegó a decir, según el adelanto del libro publicado este jueves en la revista New York, que Ivanka Trump es "tonta como un ladrillo".





El libro Fire and Fury: Inside the Trump White House, que saldrá a la venta el martes, desató una tormenta política al decir que Trump no quería ganar la Presidencia en 2016 y afirmar que no estaba preparado para el cargo.

Algunos de los comentarios más duros fueron expresados por Bannon, una figura de extrema derecha que dirigió la campaña de Trump en su etapa final y se convirtió en jefe de estrategia de la Casa Blanca antes de que fuera despedido en agosto.

El abogado personal de Trump, Charles Harder, entregó una notificación legal a Reuters que advierte de posibles demandas, incluida una por injurias y calumnias contra Wolff y la editorial Henry Holt & Co, y agregó que intentarían bloquear la publicación del libro. Harder también dijo a Reuters que "es inminente una acción legal" contra Bannon.

Wolff y Holt no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Trump cortó las relaciones con Bannon el miércoles, diciendo que su exasesor había "perdido la razón" en una declaración publicada después de los informes de comentarios despectivos de Bannon en el libro.

Abogados del presidente enviaron una carta de cese y desista a Bannon el miércoles pidiéndole que no revele información confidencial. En la misiva afirman que Bannon incumplió un acuerdo al hablar con Wolff sobre Trump, su familia y la campaña y hacer "declaraciones denigrantes y en algunos casos comentarios totalmente difamatorios" sobre ellos.

En el libro, Bannon describió un encuentro de junio de 2016 con un grupo de rusos en la Torre Trump como "traicionera" y "antipatriótica".

En la reunión, que se realizó después de que los rusos prometieron información perjudicial sobre la candidata demócrata Hillary Clinton, participaron Donald Trump Jr., el yerno de Trump, Jared Kushner, y Paul Manafort, que era el director de campaña en ese momento.

Trump confió mucho en Bannon, presidente del sitio web de derecha Breitbart News, como consejero antes de su sorpresiva victoria en noviembre de 2016. Bannon tuvo un papel estratégico en la Casa Blanca, donde se convirtió en una figura polarizadora antes de ser despedido en agosto. Volvió a Breitbart y, según reportes, continuó hablando regularmente con Trump.

Reporte adicional de Doina Chiacu y Jim Oliphant; escrito por Doina Chiacu. Editado en español por Javier López de Lérida.