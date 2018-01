Otro femicidio estremece al centro de Cuba: La asesinan a cuchillazos a pesar de repetidas denuncias

Una mujer de Ciego de Ávila fue asesinada a cuchillazos por su expareja el 26 de diciembre pasado, a pesar de haber realizado numerosas denuncias contra su agresor a la policía y autoridades locales.

Misleydis González García, de 47 años, fue apuñaleada frente a su hogar en Aguas Verdes No. 806 y calle Martí, informó la web Alas Tensas, dirigida por la poetisa y académica avileña Ileana Álvarez, reconocida activista por los derechos de la mujer en Cuba.





Según recoge el referido medio, González sufría un infierno de maltratos y torturas desde hacía meses, lo que “le hizo perder progresivamente su natural alegría”, a decir de familiares y vecinos.

En ocasiones fue amarrada y golpeada por el hombre con quien se negaba a continuar una relación afectiva. De acuerdo con varios entrevistados, el agresor llegó a herirla con un machete y le prohibió buscar asistencia médica.

Realizó su última denuncia pocos días antes de morir.

“Ahora no quitó la acusación, y esto le costó la vida”, dijo a Alas Tensas su amiga, Diana Martí Morales, en cuyo hogar vivió escondida los últimos siete días y que la acompañó a la policía para hacer la última denuncia.

Martí Morales le ofreció cobija en su hogar, “porque era mujer igual que yo. Hice que se quedara, al verla con todos esos golpes, y estuvo aquí trancada hasta el final”.

El hombre aguardó hasta que Misleydis regresó furtivamente a su vivienda, cerca de las siete de la noche, para alimentar a dos perritos que había dejado allí.

Misleydis González/ Foto cortesía de familiares a la revista Alas Tensas

“Ella había hecho muchas acusaciones denunciando los abusos de ese hombre. Dos veces ella le quitó la acusación, pero la última vez que no retiró su denuncia la policía no lo cogió. Entonces, yo tengo genio porque la policía no lo cogió. ¿Cómo vas a esperar que mate a una mujer, si estamos hablando por televisión de los derechos que tiene la mujer?”, dijo su madre, Haydée.

¿Por qué esperaron que la matara?, se pregunta. “La policía tenía que actuar rápido, ¿no es verdad? No lo cogieron. Está bien, es verdad, como dicen ellos, que ella retiró dos veces las acusaciones, pero no te guíes por eso, guíate por las marcas de los golpes, y que tenía un brazo lisiado…”

El asesino, que se dio a la fuga, fue atrapado por las autoridades al poco tiempo. Según relata la web, al momento del entierro de Misleydis se presentaron dificultades porque no se encontraba su carné de identidad, que había sido robado por el agresor.

“Cuando la íbamos a enterrar, había un problema, porque ella no tenía carné de identidad, él se lo había quitado”, declaró su hermana.

La violencia de género y el caso más específico de la violencia contra la mujer no constituyen figuras legales dentro del Código Penal cubano, en cuya letra ni siquiera aparecen palabras como “género” y “feminicidio”, destaca el medio especializado.

Este tipo de violencia, apunta la publicación, “se tiende a ocultar entre hábitos y estereotipos machistas de la población, por una parte, y el silenciamiento de la prensa oficial”.

En septiembre del pasado año, la provincia de Cienfuegos se vio conmocionada ante el secuestro y asesinato de la joven de 19 años Leidy Laura Pacheco, madre de un bebé de 9 meses. Pacheco fue violada por tres hombres y enterrada cerca de una presa local.

Hace dos semanas, Mayda Álvarez, directora del Centro de Estudios sobre la Mujer (CEM), de la no gubernamental Federación de Mujeres Cubanas, informó que la última encuesta nacional sobre igualdad y género arrojó que 52% de las personas encuestadas calificó de poca la violencia de este tipo en Cuba, mientras un 10% opinó que no existe.

Datos preliminares de esta encuesta revelaron que solo un 26,7% de la población cubana es afectada por la violencia de género.

A finales de 2015 Mariela Castro Espín, máxima autoridad en lo referente a temas de género y diversidad sexual en la Isla, negó en declaraciones al diario Tiempo Argentino que en Cuba se produjeran asesinatos de mujeres.

"Nosotros no tenemos, por ejemplo, femicidios. Porque Cuba no es un país violento", declaró la directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), agregando además que la situación se debía a "un efecto de la Revolución".