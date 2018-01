Seguramente esta idea recorre miles de criterios. Víctor Mesa no quiere utilizar a los lanzadores de La Habana. Tal vez no ocurra y esté equivocado, pero dada las circunstancias me aferro a pensar que VM32 no confía en los pitchers que lo llevaron a la segunda etapa y trabajaron sin cesar dentro de la mala ronda dos que tuvo el equipo en la 57 Serie Nacional.

Víctor no confía plenamente en la calidad de los lanzadores capitalinos y espera que cada victoria llegue de las prestaciones de los refuerzos. Seguro, pensará que para eso fueron añadidos, que nadie puede molestarse, que la meta es ganar y que, sobre todo, “el fin justifica los medios”. Yo, no lo critico, es cierto que su objetivo es ganar después de tantos sinsabores en las rondas definitorias. Y no lo critico también, porque siempre uno se la juega con los mejores y él, definitivamente entiende que los mejores no son con los que comenzó su travesía en el Coloso del Cerro.





Hasta ahora, los resultados de su estrategia van siendo positivos, porque marcha delante en la semifinal ante Las Tunas, pero a largo plazo el plan puede convertirse en un soberano dolor de cabeza. La mayoría de los peloteros habaneros no digieren fácilmente el ver que jugadores de otras provincias cobran protagonismo por encima de ellos. En este punto, es clave la frase que desde pequeño escuchan: “en la capital se juega el mejor béisbol de Cuba”.

Una anécdota: Cuando La Habana se enteró que El Clan Gurriel se mudaba para la ciudad maravilla del mundo, no solo los aficionados se mostraron contrariados, también parte de la plantilla no estuvo de acuerdo, porque iba a quedar relegada en el accionar diario. Después los Gurriel se robaron el show y el público hasta sufrió sus partidas sin adiós, pero nadie debe olvidar que al inicio la bronca fue el casabe de cada día.

Después de cinco duelos de la semifinal ante los “Leñadores”, los lanzadores que iniciaron la campaña vestidos de azul, apenas han sacado 10 outs de los 132 de su selección para un anémico 7.5%. Suman 3.1 de entradas de un total de 43 y casi no han visto acción en los últimos dos compromisos, ambos cerrados e importantes.

El choque de este sábado no requirió el trabajo del bullpen gracias a la espectacular faena del derecho pinareño Erlis Casanova. Y es que está claro que ninguno de los habaneros forma parte de la rotación abridora, conformada, además, por otros dos rescatados: el villaclareño Freddy Asiel Álvarez y el artemiseño Misael Villa.

Un día antes (viernes), de los cinco pitchers que vieron acción, los tres primeros fueron refuerzos: Freddy, el avileño Vladimir García y el pinareño recién llegado Yoandy Cruz; estos sumaron 7.2 capítulos, mientras que el guantanamero-matancero- habanero Alexander Rodríguez y el novato Elder Nodal sacaron apenas dos outs, uno per cápita, en el noveno episodio.

En el juego número tres, desarrollado el 11 de enero, día del retiro oficial de Carlos Tabares, VM32 no utilizó a ninguno de los lanzadores de la capital. Todo quedó en los refuerzos Vladimir García y el “cazador” zurdo Misael Villa.

Durante el último desafío en el Julio Antonio Mella, los habaneros solo actuaron en la segunda parte del partido. Abrió Casanova, y después estuvieron Rodríguez, Nodal, el pinero Yunier Gamboa, Vladimir García, Noelvis Entenza y David Mena. Ese día, seguramente, Víctor no tuvo más opciones.

Mientras que en el primero, de los cuatro pitchers que vieron acción, dos vinieron de otras selecciones y otros tantos siempre vistieron la franela de Industriales. Freddy, José Pablo Cuesta, Eddy Abel García y el muy utilizado Vladimir resultaron los actuantes.

Al final, VM32 no ha depositado demasiada confianza en figuras como Eddy Abel, Cuesta, Mena o Adrián Sosa, que, suceda lo que suceda en esta semifinal, serán algunos de sus brazos de hierro en la temporada 58. Todo ello, sin tener en cuenta a Frank Monthiet, quien tiene problemas físicos, y el propio Noelvis Entenza, que no estuvo bien en sus últimas salidas. Sin embargo, este “problema” ahora no tiene solución, las consecuencias, buenas o malas, solo las veremos en el futuro.

