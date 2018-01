Entrevista exclusiva a Luis Manuel Otero, el artista que revelará el testamento de Fidel Castro al pueblo de Cuba

Por el momento, nadie sabe exactamente qué sucederá el próximo miércoles 24 de enero. Desde hace unos días, varios medios se han hecho eco de un acontecimiento que se aproxima: la salida a la luz del testamento de Fidel Castro, presidente de Cuba por casi medio siglo.

El artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien fuera encarcelado en varias ocasiones en los últimos tiempos por su irreverencia política hacia el Gobierno cubano, así anunció en su cuenta de Facebook: “El miércoles 24 alas 20h saldrá a la luz el testamento de Fidel Castro ”.





Desde el Centro Nacional de Arte y Cultura de París, conocido como Centro Pompidou, Alcántara se propone cumplir, según dice, la última voluntad de Castro: “Me dio instrucciones de cómo tenía que ser todo el proceso: debía de utilizar un medio preferiblemente digital, por lo masivo que necesitaba ser; y que tenía que invitar a todos los cubanos a escuchar sus últimas palabras. Los de dentro y los de afuera, los que lo amaran y los que lo odiaran”.

Crédito: José Ernesto

¿A qué te refieres cuando dices que tienes en tu poder el testamento de Fidel Castro?

"¡Me refiero a que tengo el testamento de Fidel Castro! El difunto se me apareció en un sueño casi a un año de su desaparición física y me dijo exactamente dónde estaba el documento".

Entonces, ofrécenos algunas coordenadas sobre cuándo y cómo los cubanos podremos conocer el testamento de Fidel.

"Será el próximo miércoles 24 a las 8:00 pm en el Centro Pompidou, de París. Según el cambio de horario, la transmisión en vivo del testamento en las redes sociales se podrá escuchar a las dos de la tarde de Cuba".

También has afirmado que tienes un archivo de audio con el último discurso inédito de Fidel. ¿Podemos saber cómo llegó ese archivo a ti?

"El archivo estaba en una memoria flash, dentro de la misma botella de Havana Club donde encontré el testamento escrito".

Foto: Cortesía del antrevistado

¿Dónde encontraste esa botella?

"Estaba en un matorral cerca de Punto Cero. Ese día, 5 de octubre de 2017, fue interesante porque desde la desconfianza pero con cierto presentimiento de la veracidad de todo aquello, Yanelys Nuñez y yo nos acercamos a ese lugar y entre matojos estaba la botella. En ese momento me encontraba muy confundido. Con un poco de miedo y alegría guardamos la botella y sin mirar atrás tomamos el taxi de regreso a La Habana. Cuando llegamos y descubrimos la voz de Fidel y el papel firmado días antes de su muerte, fue toda una sorpresa. Pero sobre todo me sentí orgulloso de este valioso documento histórico y de haber sido escogido por el mismísimo Fidel Castro para llevar este mensaje a la Cuba contemporánea".

¿Y de qué va el testamento de Fidel Castro? ¿Es tu próxima obra, o una obra que ya ha comenzado?

"Cuando Fidel se me apareció en el sueño, recuerdo que entre las cosas que me dijo estaba que el arte era una grieta donde se tejía la realidad con la ficción, y que a la vez era una zona subestimada, por lo menos en la manera en que podría incidir en la realidad. Para él era súper importante utilizar esa forma que se tenía de ver el arte en Cuba y todo el alcance mediático que una pieza podría generar para revelar su testamento.

"Según él con esta expo en el Pompidou francés, quizás la más importante hasta el momento en mi carrera artística, debía responsabilizarme con hacer pública su última voluntad, pues él entendía que mi manera de trabajar entre la realidad y la ficción era ideal para camuflar como gesto artístico un documento real".

Has dicho que el testamento es algo real, pero también que es una obra, incluso has dicho que te vino en un sueño. ¿Entonces el testamento es real, es parte de tu imaginación y tu creación, o es un sueño?

"No es mi imaginación ni un invento mío. Realmente el exmandatario me vino en un sueño y me orientó primero dónde estaba todo. Y luego dijo que tenía que invitar a todos los cubanos, de adentro y fuera de la Isla, que se le opusieran o le amaran, a escuchar su última voluntad sin prejuicios".

Foto: Cortesía del entrevistado

Según afirmas, has estado trabajando con peritos para legitimar la autenticidad del documento. ¿Qué te han revelado los peritos hasta el momento?

"Los peritos me han confirmado la autenticidad del testamento luego de una rigurosa evaluación. Son especialistas reconocidos que han preferido mantenerse en el anonimato en todo este asunto, por miedo a posibles represalias, ya que es un tema muy delicado en Cuba. La Seguridad del Estado, la cual está atenta a todo lo que publico en las redes sociales, ya se enteró de que tengo en mi poder el testamento y en varios interrogatorios me han recriminado el haber publicado tamaña noticia. Según ellos, yo no soy nadie para tener este documento".

Declaraste que tienes derecho a usar la imagen de Fidel Castro porque él ha usado la tuya, y la de otros cubanos. ¿De qué manera usarías o estás usando la imagen de Fidel?

"Esta afirmación es la respuesta que le doy a la Seguridad del Estado y en especial a la supuesta teniente coronel Kenia el día que nos secuestraron a Yanelys Nuñez y a mi en plena calle. En ese interrogatorio ella me amenazó con que me pasarían cosas malas si seguía pregonando que tenía el testamento de Fidel. Yo le repliqué diciéndole que parte de los lastres de la Revolución cubana era la adoración endiosada a la imagen de Fidel, que era un hombre con defectos y virtudes y un funcionario público que se debía al pueblo y no al revés. De hecho al líder le molestaba la adulación y el culto a su personalidad.

"También le comenté que, como político e imagen pública, él había influido en la vida del pueblo y en la mía como parte del pueblo; me había hecho marchar en las plazas, utilizando mi imagen para su propaganda política; firmar documentos de gran impacto social de los que yo desconocía su trascendencia. Y todo ello en "favor de la patria", por lo que yo tenía todo el derecho de criticarlo, de elogiarlo, según mis antojos".

¿Qué puede tener de arte el testamento de Fidel Castro o qué relación con el arte puede tener un personaje como Fidel?

"El testamento de Fidel Castro en sí mismo no es arte. Fidel, en colaboración con nosotros, utilizó el mundo del arte para exponer sus deseos en un área lo más descontaminada posible de odios o rencillas políticas. Si un opositor fuera el albacea de este legado, todos de antemano imaginarían su contenido, quizás algo con un rencor justificado pero desmesurado para los tiempos que corren.

"Y si, por el contrario, fuera un oficialista quien anunciara el testamento, entonces la opinión internacional afirmaría que es una información manipulada a su antojo para mantenerse en el poder. Estos son los motivos por los que usamos el mundo del arte, para de una forma suavizar y lograr el equilibrio que le interesaba al ex-mandatario.

"Más allá del testamento, Fidel Castro es un símbolo como lo es Mickey Mouse o Marylin Monroe o Gandhi, o el Che o la Coca Cola o la McDonald's, y nosotros los artistas tenemos total libertad de trabajar con toda esta simbología".

¿Cómo te imaginas el día en que develes el testamento de Fidel?

"Imagino a muchos cubanos del mundo con distintas maneras de pensar conectados a las redes sociales, pendientes a las últimas palabras de Fidel. Luego, que exista una gran reflexión, en pro del desarrollo inmediato de Cuba".

¿Y cómo los cubanos en Cuba podrán ver el lanzamiento del testamento, con el déficit de Internet que hay en la Isla?

"Ese es de los lastres que no nos deja desarrollarnos dentro de la Isla y en estos momentos lo sufrimos. El día de la transmisión del testamento cualquier persona en el mundo podrá conectarse y escucharlo en vivo, pero para los ciudadanos cubanos será un esfuerzo sobrehumano. No obstante, luego de la presentación pública el testamento, este será circulado por diferentes plataformas como correos electrónicos o de memoria flash en memoria flash".

Por casualidad, ¿en el testamento Fidel deja dicho quién será el próximo presidente de Cuba?

"Habrá que esperar al miércoles para saber".