Camila Cabello deja claro que quiere “un novio latino” ¿Algún candidato?

La cantante cubana Camila Cabello dio a conocer esta semana que, en un futuro, se ve a sí misma con “un novio latino” y radicando en un país de habla hispana, pues ama las costumbres y tradiciones de esta cultura.

En entrevista para el diario argentino Clarín, la intérprete de Havana se declaró fan de su idioma natal y aseguró que, de primer momento, le gustaría vivir en Madrid o “en algún otro lugar donde se hable español”.

“Me veo a mí misma con un novio latino, y me gustaría mudarme a Madrid o a algún otro lugar donde se hable español”, dijo la cantante, quien considera que “de alguna manera puedo hacerlo, porque en Miami todo el mundo habla español”.

“Por eso no me he mudado. Me hace feliz seguir viviendo cerca de donde fui al colegio, cerca de mi cultura”, acotó.

La artista nacida en Cojímar relató su experiencia como inmigrante y admitió que “fue duro, al principio no entendía nada”. “Había vivido mis primeros 6 años entre México y Cuba. Pero aprendí el idioma rápido mirando muñequitos”, dijo.

“Cuando eres niño eres como una esponja. No teníamos cable, solo dos canales y los miraba todo el tiempo (…) He cantado desde que me acuerdo, fue mi forma de comunicarme con la gente cuando llegué a los Estados Unidos, hablando de música con amigos”.

Sobre su recién estrenada pero exitosa carrera como solista, Camila explica que desde hace un tiempo “quería hacer algo que me reflejara a mí y no necesariamente lo que la gente quería que yo fuera”.

“Es increíble tener la oportunidad de hacer música y es una bendición que haya tanta gente interesada en escucharla y en lo que tienes para decir. Amo a mis fans”, recalcó.

Al ser interrogada sobre su hit Havana, la cantante indicó que la canción era “super personal” para ella. “Tiene que ver con mi familia, mi historia, una ciudad que amo”, dijo.

“Básicamente estábamos yo y un grupo de gente, empezaron a tocar música y yo pensé que eso podría ser Havana, porque quería escribir una canción que se llamara así. Lo creamos en conjunto, yo y otros dos escritores. Y luego vino Pharrell (Williams), que es increíble, y nos ayudó a terminar la canción”, contó.

En relación a su postura política sobre el tema DACA, la joven artista explicó que le urge simpatizarse con los ‘dreamers’, pues ve reflejada su historia personal en ellos.

“Yo también vine de chiquita, y aunque mi situación fue distinta, puedo ponerme en su lugar y duele imaginar por la incertidumbre que estarán pasando ahora”, subrayó.