¿Quién es el nuevo novio de Camila Cabello?

Si hace unos días los rumores apuntaban a que el cantante Shawn Mendes podría ser la nueva ilusión de Camila Cabello, y en una entrevista la cantante anunciaba que se veía en el futuro con un novio de origen latino, lo cierto es que ni uno ni otro, todas las pistas han estado equivocadas.

Unas recientes imágenes mostraban a la joven y exitosa cantante cubana muy acaramelada en una playa de México con el británico Matthew Hussey.

Hussey es un famoso coach ―de 30 años de edad― especializado nada menos que en citas y en relaciones amorosas, que ha tenido éxito como columnista sobre esos temas en Cosmopolitan Magazine, y que además ha escrito varios best sellers relacionados con ese asunto, entre ellos Get The Guy: Learn Secrets of the male Mind to find The Man You Want and the love You Deserve.

El ser especialista en dinámica interpersonal le valió un espacio en la cadena NBC con el programa "Ready for love".

Ello quiere decir que Camila Cabello ha dado con todo un experto en temas de seducción, flirteo y conquista. La reputación de Hussey en redes sociales en lo relaativo a su profesión es bastante alta. Su fama se disparó hace unos meses tras una respuesta novedosa que dio en una conferencia en Inglaterra, cuando le preguntaron a los cuántos meses de relación una mujer debía ofrecerse a pagar la cuenta en un restaurante.

A la pregunta de una joven, Hussey contestó, tras sonreír: "Si se supone que él debe siempre pagar la cuenta, entonces ¿se supone que debes tener sexo con él cada vez que él dice?".

Las mujeres asistentes respondieron con un rotundo no. Tras la reacción de las féminas en la charla, el experto planteó que es fundamental recordar la igualdad en una relación, no importa si es la primera cita o si llevan años juntos.

El coach justificó justificó su postura diciendo que en lo monetario deberíamos aplicar las mismas normas que tenemos en la relación con nuestros amigos. Matthew Hussey piensa que en una relación de pareja se debe actuar como equipo y en igualdad de condiciones.

Es muy pronto para saber qué camino tomará el incipiente romance de Camila Cabello y Matthew Hussey, en todo caso, el coach británico parece que puede aportar muchísimo a esa relación, entre otras cosas madurez, carisma y atractivo.