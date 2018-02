Estudiantes que sobrevivieron a la masacre de Broward proponen paro estudiantil para presionar al Congreso

Una campaña que propone un paro en las escuelas este 20 de abril, día en el que se recuerda el 19 aniversario de la matanza de Columbine, está circulando en las redes sociales para pedir cambios que pongan fin a este tipo de actos en los centros educativos.

"El 20 de abril de 2018, los estudiantes de todo el país en escuelas públicas y privadas saldrán a las 11:00 am, hora de Colorado, y marcharán a las oficinas de alcaldes, gobernadores, la Casa Blanca, las oficinas locales de la NRA. , oficinas de campaña, etc. Ya es suficiente. Y decir "ya es suficiente" se está poniendo viejo. Ningún otro estudiante debería morir por la violencia armada".

La campaña viene a raíz de que Cameron Kasky, de 17 años, quien se encontraba en la escuela secundaria Stoneman Douglas de Parkland durante el tiroteo del miércoles, iniciara el proyecto "Never Again" (Nunca más), un movimiento espontáneo que en 36 horas reunió 27,000 seguidores en Facebook y demanda acabar con los tiroteos en las escuelas.

El movimiento está circulando en las redes sociales bajo el pedido de “Por favor, lean y compartan. Este esfuerzo está dirigido por estudiantes afectados por el tiroteo en Parkland”, y cientos de mensajes ya inundan Facebook y Twitter exigiendo el cambio bajo la etiqueta #NeverAgain.

Kasky ha movilizado a muchos compañeros para exigir el control de la venta de armas y ya ha dado entrevistas a CNN, Fox News y el New York Times.

“Antes del tiroteo me quejaba en las redes sociales, pero no había dado un paso al frente. Por desgracia, el problema me tuvo que golpear directamente. (...) No puedo dejar que sea simplemente un tiroteo más. Ya ha habido muchos”, dijo Kasky a Univision.

Kasky, junto David Hoog, Isabelle Robinson y Emma Gonzalez han estado enviando mensajes de crítica desde el tiroteo pidiendo acabar con la hipocresía de políticos dando sus condolencias cuando están financiados por la Asociación del Rifle o no proponen cambios en la ley.

Otra estudiante de último año de la secundaria, promueve que todos los que ya podrán votar participen este noviembre en las elecciones para elegir a sus legisladores y gobernadores.

“Investigaré a fondo a los candidatos para asegurarme de que no están financiados por la Asociación Nacional del Rifle, que apoyan un mayor control de armas y quieren ayudar a nuestra generación”, aseguró Kali Clougherty.

El movimiento estudiantil anunció una protestar frente al Capitolio del estado, en Tallahassee, para pedir medidas urgentes que limiten la compra y posesión de armas.