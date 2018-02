No han pasado cuatro días de la masacre en Broward… y en Florida celebran una gran feria de armas

A muy pocos días de una de las más graves masacres en una escuela estadounidense en los últimos años, el estado de Florida celebra este fin de semana su gran feria de armas, en un lugar a menos de una hora en automóvil de Parkland, la ciudad donde se perpetró el crimen.

En el Florida Gun Show, que no dejó de promocionarse ni un minuto en las calles del condado de Miami-Dade como uno de los principales acontecimientos armamentísticos del año, los visitantes tienen a su disposición un enorme catálogo de armas de fuego de todo tipo, así como de municiones, ropa de camuflaje, armas blancas y otros accesorios de combate.

Según reporta BBC Mundo, un cartel en la puerta de entrada ofrece las condolencias de la Asociación Nacional del Rifle por la matanza del centro Marjorie Stoneman Douglas, donde el pasado 14 de febrero el exalumno Nikolas Cruz asesinó a 17 personas.

“Queremos hacer un reconocimiento a la ciudad de Parkland, especialmente a los estudiantes y profesores de la escuela que fueron asesinados sin sentido. No pretendemos faltar al respeto ni la sensibilidad con este evento planeado por tan largo tiempo”, expresa la nota.

La entrada al evento, que abrió a las 9 am y cierra a las 5 pm, costaba 13 dólares (era gratis para los niños menores de 12 años). Según la fuente, la mayor parte de los asistentes son hombres blancos.

La publicación británica entrevistó a Bill, al frente de uno de los 600 puestos de venta. Para él, lo sucedido en Parkland es una tragedia, pero la solución no es prohibir las armas, “sino que los ciudadanos decentes podamos defendernos con ellas de tipos como Nikolas Cruz”, afirmó.

Aunque muchos estadounidenses se plantean la necesidad de un mayor control a la venta de estos medios, lo cierto es que otros tantos viven convencidos de que poseer un arma es un signo de identidad nacional, además de un derecho, tal y como aparece refrendado en la Segunda Enmienda de la Constitución.

De hecho, el AR-15, el fusil que empleó Cruz, ha visto aumentar sus ventas a partir del jueves pasado, tal y como ha sucedido después de masacres como las de la escuela de Sandy Hook, en Connecticut, y la de un cine de Colorado, ambas en 2012. Tras hechos de este tipo que conmocionan a la opinión pública, los fanáticos de las balas sienten temor de que su comercialización sea restringida.

Según la organización “Gun Violence Archive”, aún no ha finalizado el mes de febrero y ya han muerto en Estados Unidos más de 1.900 personas por heridas causadas por armas de fuego.

Eso no lo saben o no parece importarles a los organizadores y participantes en ferias como esta, quienes aseguran que tragedias como las de Parkland no se deben a la tenencia indiscriminada, sino a la maldad o al desequilibro mental de los homicidas, o a graves negligencias como las del FBI, que reconoce haber cometido un error al no verificar las denuncias contra Nikolas Cruz.