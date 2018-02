Cámara de Florida declara la pornografía un riesgo y vota NO para debatir sobre venta de armas

La Cámara de Florida sesionó este martes con varios asuntos en agenda, entre ellos una moción para debatir un proyecto de ley que prohíba la venta de armas de asalto luego del tiroteo la semana pasada en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, Florida, que mató a 17 personas, y una resolución que declara la pornografía un riesgo para la salud pública.

La Cámara rechazó la moción para prohibir las armas de asalto, como la utilizada por Nikolas Cruz, el autor de los hechos.

Luego, se aprobó la resolución acerca de la pornografía alegando que es peligrosa.

"Desafortunadamente, solo cinco días después de que 17 personas fueron asesinadas a tiros en una escuela de Florida, la Cámara de Florida acaba de aprobar un proyecto de ley que declara la pornografía como un 'riesgo para la salud pública'. Básicamente, lo que han determinado es que estas son las prioridades republicanas en 2018: perder el tiempo con el debate y la legislación que declara a la pornografía como una amenaza para la salud. Mientras tanto, ni siquiera podemos tener un solo debate, voto o audiencia sobre nada relacionado con las armas de asalto ", dijo el representante Carlos Guillermo Smith (D) a The Independent.

"Eso es realmente triste", agregó.

El representante estatal Ross Spano (R) presentó la resolución, argumentando que ver pornografía puede provocar tanto "enfermedades mentales y físicas" como "comportamientos sexuales desviados o problemáticos".

Smith inmediatamente abordó a Spano: "¿usted cree que identificar el porno como un riesgo de salud pública es más importante que identificar la violencia armada como una violencia de salud pública, especialmente después de los eventos de esta semana y los del 12 de junio de 2016, cuando 29 personas fueron asesinadas por la violencia armada en Pulse?

Pero la Cámara de Representantes aprobó la resolución mediante una votación oral, para disgusto de muchos de los demócratas presentes.

"Él estaba diciendo que el porno como un riesgo para la salud era más importante de abordar aquí en la legislatura de Florida que la epidemia de violencia armada", dijo Smith más tarde a The Associated Press. "Estas son sus prioridades. No entiendo la política, para ser honesto, si soy honesto. No estoy al tanto de que haya una base de votantes que pierden el sueño cada noche por la epidemia de la pornografía como una crisis de salud pública".