Camila Cabello cumple 21 años este sábado

La cantante cubana Camila Cabello cumple este sábado 21 años, en medio de su mejor momento a nivel profesional. Su éxito "Havana" la ha convertido en una de las artistas más aclamadas por el público internacional.

Luego de que decidiera abandonar Fifth Harmony para comenzar su carrera en solitario, Cabello no ha parado de sorprendernos.

Su nombre real es Karla Camila Cabello Estrabao y nació en Cojímar, Cuba, el 3 de marzo de 1997. Hija de Sinuhe Estrabao (cubana) y Alejandro Cabello (mexicano), la actual estrella del pop se mudó a Miami con 7 años y comenzó su carrera a los 15.

Para ese cumpleaños le pidió a su madre participar en el programa de talentos 'The X Factor', donde fue eliminada pero luego regresó junto a Dinah Jane Hansen, Ally Broke, Lauren Jauregui y Normani Kordei. Juntas formaron el grupo Fifth Harmony, con el que trabajó hasta 2016. En enero de este año lanzó su primer CD en solitario titulado "Camila".

En 2018 Tiene previsto actuar en escenarios de Canadá, España, Inglaterra y Estados Unidos como parte de su gira internacional Never be the same.

La vida personal de la joven artista parece ir viento en popa también. Tiene una relación con el británico Matthew Hussey, un conocido entrenador de ‘lifestyle’, famoso por su columna de citas en la revista Cosmopolitan y por ser autor de varios bestsellers, relacionados con ese asunto, entre ellos Get The Guy: Learn Secrets of the male Mind to find The Man You Want and the love You Deserve.

Camila Cabello junto a su novio Matthew Hussey / Foto: Instagram E-News

Recientemente YouTube estrenó un documental sobre la vida de Cabello titulado “Made in Miami”. La propia artista lo definió como “la visión más íntima” que existe hasta ahora sobre su vida.

El material, de 17 minutos, recoge momentos de la la familia en los que se ve el interés de esta por la mñusica desde que era pequeña. Incluye, además, entrevistas con los padres, abuela, amigos y vecinos.