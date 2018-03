Camila Cabello: "No necesito ser rubia y tener los ojos azules"

A la popular cantante cubana Camila Cabello le enorgullecen sus orígenes, su tono de piel y su condición de inmigrante. Recientemente ofreció una entrevista para la revista Glamour en la que asegura que para ella es importante hablar abiertamente de su origen latino.

“Todas las tradiciones que tenemos -mi familia, mi temperamento, cómo me enamoro, cómo bailo- son una gran parte de lo que soy. No importa de dónde vengas, nadie puede decirte a dónde vas”, dijo.

“Hubo una época en que deseaba de todo corazón tener los ojos claros. No fue hasta que me hice más mayor, cuando empezaron a gustarme mis ojos marrones, mi pelo oscuro y mi piel. No necesito ser rubia y de ojos azules”, explica.

Su tema "Havana", la ha convertido en una de las artistas más aclamadas en el mundo entero pero a Camila su éxito la ha sorprendido. Con todo y ello sigue gustándole ser como es, sin que los medios la conviertan en una persona distinta.

“Ni siquiera pensé que (la música) era una carrera plausible para mí, porque vivía en Miami con padres inmigrantes que solo querían que me enfocara en la escuela… No había nadie a quien pudiera admirar. No me veía a mí misma representado en la cultura pop”.

“La parte positiva es que yo crecí rodeada de latinos: era una mezcla de culturas. No estaba rodeada solo de un tipo de personas”, aclara.

Precisamente sobre "Havana", Camila explica:

“Es genial que "Havana" esté haciendo esto en los EE.UU. y en todo el mundo mientras hay un sentimiento antiinmigrante. Es mi forma de rebelión furtiva. Esa canción se basa en ser un inmigrante: "Mi corazón está en La Habana, llévame a mi Habana". Mucha gente está cantando (mis letras), y aunque lo sepan o no, esto está rompiendo barreras”.

A Cabello no le gusta que la atención de los medios se centre en cuán bella puedas ser. "No vas a conseguir mejorar como persona o mejorar tu vida si solo piensas en qué aspecto tienes".

En ese sentido piensa que las redes sociales tienen parte de la culpa pues muchas mujeres trabajan las imágenes para parecer más bellas, y dejan de ser ellas mismas.

"A mí me parece importante publicar fotos con y sin maquillaje, porque eso es lo normal. Ahora que he empezado mi carrera en solitario, por fin puedo mostrarme de la forma que siempre he querido ser”, concluye.