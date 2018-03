Charlize Theron confiesa su adicción a la marihuana para luchar contra el insomnio

Durante su aparición en el show de la estrella de la TV estadounidense Jimmy Kimmel, de la cadena ABC, la actriz sudafricana Charlize Theron, que tiene una de las carreras más sólidas dentro de la industria cinematográfica de Hollywood, confesó haber sufrido una adicción, ya superada, a la marihuana, provocada por lo que definió como su lucha contra el insomnio.

Theron dijo que "no había medicamento capaz de hacerle conciliar el sueño" y que fue a partir de eso que sus padres, específicamente su madre, decidió pasar a algo más fuerte.

“Estuve ocho años fumando. Entonces, mi química cambió un día, como si me hubiera congelado frente a mi nevera durante ocho horas y no hubiera podido hablar y ya no era divertido. Así que dejé de consumir”, explicó la actriz.

Según su explicación, la marihuana, en un inicio, funciona como un ansiolítico, pero su consumo regular puede llegar a producir mucha ansiedad.

Charlize Theron, una de las artistas más bellas de Hollywood, que recientemente visitó Cuba como parte del rodaje de la saga Fast & Furious (parte 8), acudió al programa de Kimmel, líder de audiencia en la televisión estadounidense, para promocionar su última película, Gringo, un filme cuya trama versa sobre el tráfico de drogas.

En la cinta, dirigida por Nash Edgerton, la actriz ha demostrado que no en vano es una de las mejor pagadas de Hollywood, con una soberbia actuación que, sin embargo, según se desprende de su confesión al presentador, le fue especialmente difícil de interpretar.

No es la primera vez que actrices y famosos dentro de la industria cinematográfica y musical estadounidense confiesan que son "consumidores de drogas".

Algunos de ellos - como Lionel Ritchie, por ejemplo - han logrado superar la adicción y tras un duro periodo y mucho apoyo familiar y de especialistas, han regresado a los escenarios ya recuperados.

Otros, como Amy Winhouse, Whitney Houston o Kurt Corbain nunca pudieron superar la prueba y lamentablemente fallecieron víctimas de su dependencia.