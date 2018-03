Miley Cyrus se suma a las protestas contra las armas de fuego en Estados Unidos

La cantante norteamericana Mily Cyrus ha mostrado su apoyo al paro estudiantil convocado este miércoles en Estados Unidos con el fin de exigir a la clase política un mayor control de armas en el país.

“¡Orgullosa de todos ustedes! ¡Nunca te des por vencido! ¡Tú eres el cambio! ¡Es increíble ver a los jóvenes recuperar su poder y usarlo!”, escribió la artista en Twitter.

El mensaje estaba acompañado de una fotografía que muestra a una joven sosteniendo una de las pancartas con las que miles de estudiantes han salido a las calles este miércoles en Estados Unidos.

No ad for you

En un tweet posterior, Cyrus mostraba una imagen con un listado de las cinco demandas fundamentales que los jóvenes hacen al Congreso para promover un aumento en la legislación de armas de fuego en el país.

La artista ha mostrado en varias ocasiones su frustración por el ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca. Derante la campaña presidencial la joven llegó a decir que si el magnate ganaba las elecciones, se mudaría de país. Afirmación que acabó matizando posteriormente cuando Trump acabó, contra todo pronóstico, ganando las elecciones.

Esta no ha sido una semana fácil para la cantante pues ayer fue demandada por 300 millones de dólares por Michael May, un compositor jamaiquino que afirma que su tema "We Can not Stop" (2013) es un plagio del "We Run Things", escrito por él en 1988.

Miley Cyrus no ha sido la única en mostrar su apoyo a la campaña estudiantil que promueve un mayor control de armas en el país, el actor George Clooney y su esposa, la prestigiosa abogada Amal Clooney, anunciaron que donarían 500 mil dólares para la realización de la marcha. Poco después, Oprah Winfrey se sumó a la iniciativa y donó otro medio millón de dólares.