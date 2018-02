Oprah Winfrey se suma a los Clooney y dona medio millón de dólares a la marcha estudiantil contra las armas

La popular presentadora estadounidense Oprah Winfrey se ha sumado a George y Amal Clooney, que este martes anunciaron que donan 500.000 dólares a la marcha estudiantil contra las armas, que recorrerá las calles de Washington el próximo 24 de marzo, liderada por adolescentes que sobrevivieron a la masacre de la Marjory Stoneman Douglas, de Parkland, en Florida.

Oprah Winfrey ha escrito en su cuenta de Twitter que no puede estar más de acuerdo con los Clooney y se suma con otro medio millón de dólares a la Marcha por nuestras vidas (March for our lives). "Estos jóvenes inspiradores me recuerdan a los Freedom Riders de los años 60 que también dijeron que hemos tenido suficiente y que ya es hora de que nuestras voces sean escuchadas", señaló.

En menos de una hora, el tuit de Oprah Winfrey logró más de 53.000 likes y fue retuiteado otras 14.000 veces.

La marcha del 24 de marzo coincidirá con la efemérides de la matanza en un centro escolar, que tuvo lugar en 1999 en Columbine, Colorado.

A Winfrey se le ve como posible candidata a las presidenciales de Estados Unidos de 2020, después de su emotivo discurso contra el acoso sexual en la ceremonia de los Globo de Oro. Aunque la presentadora asegura que no se ve haciendo campaña electoral, el pasado sábado el presidente Donald Trump la tachó de insegura y la invitó a ser derrotada como el resto de contrincantes.

La Marcha por nuestras vidas está liderada, entre otros, por la adolescente de origen cubano Emma Gonzalez, que el sábado pidió al presidente Trump más control en la venta de armas y cuestionó cuánto dinero había recibido éste de la Asociación Nacional del Rifle.