Conoce a la abuela de las Kardashian

Mucho se conoce del klan Kardashian-Jenner, una de las familias más mediáticas del momento, pero poco se sabe de la mujer que lo empezó todo: Mary Jo Campbell, la abuela Kardashian.

MJ, como se le conoce, es la madre de Kris Jenner y, por tanto, abuela de Kim, Khloé, Kourtney, Kylie, Kendall y Rob y uno de los miembros más importantes y queridos de la familia.

Cuatro generaciones de Kardashian: MJ, Kris, Kim y su hija North / Instagram Kris Jenner

MJ ha tenido apariciones ocasionales en el reality show del klan: Keeping Up With the Kardashians y el año pasado su cumpleaños fue uno de los capítulos de la serie.

La abuela Kardashian se divorció del padre de Kris cuando ella tenía 7 años y logró sacar a sus hijas adelante sola y construir una vida. Nombró a su otra hija Karen y fue quien comenzó la tradición que más tarde continuaría Kris, de ponerles a todas las hijas nombres con "K".

MJ, a sus 83 años, conserva y se encarga de su negocio de ropa infantil Shannon & Co. Children’s Boutique, el cual ahora comparte con Kim y adora estar a la moda.

Instagram / Kris Jenner

MJ tiene además siete bisnietos: tres de Kourtney, tres de Kim y la recién llegada Stormi, de Kylie. En pocas semanas, la familia tendrá una nueva miembro, la bebé de Khloé y Tristan Thompson.

MJ con la bebé Stormi / Instagram

MJ, como buena Kardashian, también tiene su cuenta de instagram y, aunque pasa desapercibida por no llevar el apellido con "K", es toda una instagrammer.