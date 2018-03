Estados Unidos,

El capítulo final de la temporada 'Keeping Up With the Kardashians' ha sorprendido a sus seguidores con la primicia del sexo del bebé que esperan Khloé Kardashian y el jugador de baloncesto Tristan Thompson.

En el vídeo del episodio puede verse que la menor del clan, Kylie Jenner llama a Khloé -quien se encontraba junto a Kim- confirmarle que el sexo del nuevo integrante de la familia es una niña.

Sorprendida y en shock inicialmente, y emocionada posteriormente en las redes se mostró Khloé, quien se encuentra en su octavo mes de gestación.

“Estoy tan emocionada de que mi hija vaya a tener para siempre a Chicago y Stormi como mejores amigas (….) Gracias señor por nuestras princesas” afirmó poco después de conocerse la buena nueva.

Sobre si ya ha decidido un nombre para la nueva chica Kardashian, Khloé ha asegurado que aún no sabe, aunque sí tenía uno si hubiera sido un niño.

Las redes y la propia familia, por su parte, han enloquecido con la noticia, como mostró Kim en un comentario en su perfil en Twitter.

La hermana más pequeña de Kim es, además de modelo y empresaria, presentadora de televisión, aunque es más conocida por aparecer en los realities Keeping Up with the Kardashians, Kourtney and Khloe Take Miami y Khloé & Lamar.

Antes de su actual relación con Thompson, Khloé estuvo casada de 2009 a 2013 con el también jugador de baloncesto de la NBA Lamar Odom. Khloé también fue pareja de French Montana (2015) y James Harden (2015 - 2016). La relación con Tristan comenzó en 2016.

Hace poco más de un mes la familia dio la bienvenida a Stormi, hija de Kylie Jenner. Con anterioridad Kim Kardashian anunciaba la llegada del mundo de su hija Chicago West, nacida de una maternidad subrogada.