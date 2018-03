Khloé Kardashian presenta una línea de jeans para embarazadas

No falla, las Kardashian no dejan pasar una oportunidad de sacar partido a cuanta circunstancia vital toca a sus puertas, y así ha vuelto a quedar demostrado con Khloé Kardashian, quien no ha perdido la ocasión de posar ―presumiendo su embarazo― con el fin de dar publicidad a su nuevo proyecto de moda, de ropa premamá.

Tras haber triunfado con los bodysuits y los pantalones de su firma Good American, este jueves 22 de marzo Khloé sumará a la colección una línea de ropa para embarazadas que está centrada en los jeans, que ha nombrado Good Mama.

La empresaria ha relatado las motivaciones que tuvo para incursionar en esa área de la moda: “Hasta ahora no había ningunos tejanos para embarazadas que me gustaran, a la mayoría le faltan los detalles estilosos y divertidos que me gustaría llevar o sencillamente no quedan bien”.

Kardashian ha precisado que con la nueva colección aspira a que mujeres de todas las tallas y que se encuentren en cualquier fase del embarazo, se sientan sexys y empoderadas, “Incluso en los meses después de que nazca el bebé”.

La nueva línea incluye pantalones de tiro alto, bajo y medio, y los precios oscilan entre los 149 y los 179 dólares.

La llegada al mundo de la primera hija de Khloé Kardashian y del jugador de los Cleveland Cavaliers, Tristan Thomson, está prevista para el mes de mayo.