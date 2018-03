Trump despide al asesor de Seguridad Nacional

Finalmente, tras los insistentes rumores de los últimos días que ya lo presagiaban, este jueves el presidente norteamericano Donald Trump despidió oficialmente a su asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster, y nombró en su lugar a John Bolton.

La destitución de McMaster se produce en medio de un período de particular agitación en el equipo de seguridad nacional de Trump, después que el 13 de marzo fuera despedido el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el director de la CIA, Mike Pompeo, fuera nombrado para reemplazarlo.

En las últimas semanas tuvieron lugar algunas fricciones entre Trump y McMaster. En febrero, el presidente le recriminó después de que el general dijera en una conferencia de seguridad nacional, en Munich (Alemania) que había evidencia "incontrovertible" de la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Tras esas declaraciones,Trump tuiteó que McMaster "se olvidó de decir que los resultados de las elecciones de 2016 no fueron afectados o modificados por los rusos y que la única colusión fue entre Rusia y Crooked H, el DNC y los demócratas. ¡Recuerda el Dossier sucio, el uranio, los discursos, los correos electrónicos y la Compañía Podesta!".

H. R. McMaster fue nombrado asesor de seguridad nacional en febrero de 2017, después de que el presidente Trump despidiera a Michael Flynn, ex jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa.

McMaster (55 años) proviene del Ejército y ostenta una buena reputación. UsaToday recuerda que en 1991 ganó una Estrella de Plata por valor durante el inicio de la fase de tierra de la Guerra del Golfo, que derrotó a las fuerzas iraquíes. Luego en 2005, dirigió una brigada en la asediada ciudad de Tal Afar, pionera en las tácticas de contrainsurgencia, que trajo estabilidad relativa a Iraq durante un tiempo.

Graduado de West Point, McMaster obtuvo un doctorado en Historia por la Universidad de Carolina del Norte.

John Robert Bolton (1948), por su parte, es un diplomático estadounidense que se ha desempeñado en varias administraciones presidenciales republicanas, y que sirvió como Representante Permanente de EE.UU. ante la ONU de agosto de 2005 hasta diciembre de 2006. Presentó su dimisión en diciembre de 2006, cuando su período de nombramiento había concluido.

Bolton es una de las voces más radicalmente belicistas en el debate sobre política exterior estadounidense. Él dijo que Estados Unidos debería declarar la guerra tanto a Corea del Norte como a Irán. Fue acusado de manipular la inteligencia estadounidense sobre armas de destrucción masiva antes de la guerra de Irak y del trato abusivo a sus subordinados.

Su nombramiento podría tener implicaciones significativas para el futuro de la política exterior de Trump, recuerda Vox.

Bolton está involucrado en una amplia variedad de centros de investigación e institutos de política conservadores, entre ellos el American Enterprise Institute (AEI), Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA) , Project for the New American Century (PNAC), Institute of East-West Dynamics, National Rifle Association, US Commission on International Religious Freedom, y el Council for National Policy (CNP).

Como dato curioso, es primo segundo del aclamado músico estadounidense Michael Bolton.