Los estudiantes calientan motores en EE.UU: llegó el día de la marcha de sus vidas

Llegó el día. Este sábado, a partir de las dos de la tarde (hora local), se espera que miles de estudiantes salgan a las calles de los Estados Unidos en lo que pasará a la historia como la Marcha de nuestras vidas, convocada tras la matanza del pasado 14 de febrero en la Marjory Stoneman Douglas High School de Parkland, en el condado de Broward, Florida. Ese día un exalumno, Nikolas Cruz, de 19 años, mató a 17 personas e hirió a otras 15. Lo hizo con un arma de asalto AR-15 que había comprado para ejecutar su macabro plan.

La manifestación principal de los estudiantes está convocada en Washington, la capital de país, pero también en Parkland y en otras ciudades. Los organizadores saldrán a la calle arropados por la opinión pública y por personalidades como Oprah Winfrey, George y Amal Clooney o Luis Fonsi, entre otros muchos.

La idea surgió de estudiantes sobrevivientes del tiroteo de Parkland, liderados por la adolescente de origen cubano Emma González. Se manifestarán hoy pidiendo más control en la venta de armas en Estados Unidos. "No queremos que ningún otro niño muera de un disparo en una escuela. No podemos permitir que ningún otro maestro tenga que ponerse delante de sus alumnos para porteger sus vidas. No podemos permitir que ninguna otra familia pase por la agonía de esperar un mensaje de texto que nunca llega. Nuestras escuelas no son seguras. Nuestros hijos y maestros están muriendo. Debemos hacer que sea nuestra máxima prioridad salvar esas vidas", señala manifiesto que convoca a la March for our lives.

A primerísima hora de est sábado, los estudiantes subían a autobuses para dirigirse a la marcha en Washington.

Hace apenas dos horas, Emma González, recordaba a los participantes que marcharán en Washington con la memoria de los 17 fallecidos en la Marjory Stoneman Douglas High School en la memoria.

La joven de origen cubano confesaba que se sentía emocionada de haber llegado hasta aquí y de haber podido movilizar a la gente joven de Estados Unidos. Su compañero David Hogg escribió en Twitter que estaba listo para "cambiar América".