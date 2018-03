Nicky Jam confiesa porqué decidieron llamar "X" al éxito musical que comparte con J Balvin

El cantante estadounidense Nicky Jam ofreció recientemente una entrevista para el canal de YouTube de la revista Billboard, donde comentó varios detalles sobre su canción más importante del momento: X.

El sencillo y videoclip que comparte junto a su amigo y compañero de profesión, el colombiano J Balvin, ha logrado entrar y posicionarse entre los primeros puestos de las listas de éxitos musicales más importantes a nivel internacional, convirtiéndose en todo un fenómeno viral entre los amantes del género urbano.

Entre las curiosidades que expresó el reguetonero durante la conversación, se encuentra la de cómo surgió el nombre que da título al tema bailable.

El propio Nicky Jam interrumpió al presentador y contó esta simpática anécdota que formó parte del proceso creativo del single:

“Hay una pregunta muy importante y que nadie nunca antes me ha hecho y es de dónde vino el nombre X. Fue la cosa más loca, porque no teníamos ninguno y por eso le pusimos X. Pensamos, ¿qué nombre le ponemos a la canción? no podíamos llamarla “ni ni ni ni...” (como el estribillo) y dijimos ¿sabes qué? vamos a llamarla X. Porque en español usamos la letra X cuando no sabemos qué nombre darle a algo. De ahí el título de la canción, porque simplemente no teníamos ninguno. Y muchas personas no entienden el significado y preguntan ¿por qué X? y es que realmente no tiene nada que ver con la canción...”, comentó el reguetonero.

En menos de un mes, el audiovisual oficial de X ha logrado sobrepasar la cifra de 301 millones de reproducciones en YouTube. Incluso, a principios de mes llegó a batir el récord del videoclip de música latina que más rápido logró alcanzar los 100 millones de visualizaciones en dicha plataforma digital.

Si te quedaste con ganas de más, a continuación te dejamos con la entrevista completa a Nicky Jam: