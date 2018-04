El total look blanco de Kim Kardashian que querrás copiar este verano

Kim Kardashian West vuelve a darnos una lección de estilo con un look, que de seguro, te servirá de inspiración para esta etapa de buen tiempo que se acerca.

En esta ocasión, la más famosa del reality show Keeping Up with the Kardashians se decantó por el uso de piezas frescas y sencillas, pero siempre dando ese toque de glamour que solo ella sabe agregar.

La socialité optó por lucir un outfit monocolor. Para ello, ha combinado una ajustada camiseta de tirantes, unos pantalones vaqueros por encima de la rodilla, chaqueta y sandalias de tacón, todo en color blanco.

Como complemento, la más mediática del clan Kardashian-Jenner eligió unas maxi gafas de espejo en tono oscuro y dejó su larga melena morena con efecto mojado.

¿Te gusta el look?