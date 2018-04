Los pasos que ha seguido Lili Estefan para superar su divorcio

La popular presentadora cubana Lili Estefan ha revelado a la revista People en Español cuáles han sido las claves para superar su divorcio y aprovechó para aconsejar a las mujeres qué hacer en estos casos.

“El mundo no se acaba, hay que salir adelante”, dice.

Enfocada en ello, Lili ha tratado de tomarse todo este tiempo como una etapa de aprendizaje. Según ella, ha aprovechado el tiempo con sus amigas y ha hecho muchos ejercicios.

“El ejercicio me hace mucho bien. Mis amigas todas hacen algo diferente y me invitan… He hecho de todo, desde bailar zumba hasta ir al gimnasio o irme a correr afuera, hacer cross-fit. Me falta hacer boxeo”.

Lili Estefan celebrando su primer cumpleaños de soltera / Instagram Lili Estefan

Una de las cosas que también la ha ayudado es enfocarse en sus hijos.

“Lorenzito ya se me gradúa este año. Es un momento de emociones encontradas. Estamos en el proceso de decidir a que universidad va”.

“Lina está en décimo grado. Quiere modelar y sabe que a los 16 la aceptan en una agencia, y ya ha dado los primeros pasos”.

Estefan llevaba 28 años de casada con Lorenzo Luaces, padre de sus dos hijos. Cuando dio la noticia el pasado año en su popular programa "El Gordo y La Flaca", de Univision, se sentía muy abatida.

“Lo he tomado como una etapa de aprendizaje. Me da la oportunidad de valorar más mis amigos y mi familia”, explica.