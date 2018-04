Camilla Cabello lo vuelve a hacer: posa para los paparazzis pero esta vez ¡con su madre!

La cantante cubana Camila Cabello ha vuelto a convertir una persecusión de los paparazzis en una divertida sesión de fotos. Ya lo hizo el mes pasado en el aeropuerto de Los Ángeles donde posó para ellos desde el mismísimo punto de control de seguridad.

Twitter / Pop Crave

Esta vez, la intérprete de Never be the same le ha dado un plus a la sesión fotográfica: su madre, la cubana Sinuhe Cabello.

Twitter / Pop Crave

Ambas se encontraba pasando por el control de seguridad del aeropuerto cuando percibieron los incómodos flashes de las cámaras de los paparazzis. Entonces comenzaron a posar divertidamente para ellos.

No ad for you

Twitter / Pop Crave

Las fotos se han vuelto virales y recorren las redes cargadas de comentarios alabando el lado divertido y sentido del humor de Camila, quien se ha destacado por su originalidad desde que comenzara su carrera en solitario.

Las fotos han gustado más por el hecho de que su madre se pusiera a su par, disfrutando mucho el momento que generalmente suele ser incómodo para la mayoría de los artistas.