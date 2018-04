Empresaria cubana Geisha Williams en el primer lugar de las latinas más poderosas en Estados Unidos

La cubana Geisha Williams es la primera latina que dirige la compañía de electricidad más grande de Estados Unidos. La exitosa empresaria salió de Cuba con sus padres durante la década del 60 cuando tenía 5 años y ha desarrollado una importante carrera en el mundo de los negocios que coronó en el 2017 cuando fue nombrada presidenta y directora general de PG & E (PCG), una firma valorada en casi $ 30 mil millones de dólares que proporciona electricidad y gas natural a casi 16 millones de personas en California.

Su historia fue repasada recientemente por la CNN y en un episodio de Boss Files con el periodista Poppy Harlow la cubana habló sobre sus comienzos en la industria energética desde que su mentor la sorprendió con una pregunta que impactó su vida.

“Geisha, alguien tiene que dirigir esta compañía algún día. ¿Por qué no tú?" preguntó. "Pensé, ¿por qué no yo? ¿Es este chico una broma? Las mujeres no eran administradoras de empresas. Las mujeres latinas no administraban empresas. Los inmigrantes no dirigían compañías, así que pensé que eso era simplemente ridículo", dijo Williams en la entrevista con la CNN.

El padre de Williams, explica el reporte, salió de Cuba como refugiado político y estuvo lavando platos en restaurantes por la noche, mientras por el día trabajaba en fábricas. Luego la familia se estableció en Nueva Jersey donde compraron una tienda de abarrotes y después expandieron el negocio a la Florida.

Williams estudió ingeniera de la Universidad de Miami y encontró su vocación durante un trabajo de verano en una compañía eléctrica.

"Me enamoré del campo de la energía y la electricidad. Es lo que impulsa a los Estados Unidos. Lo que impulsa el comercio. Me enamoré de la cultura de esta industria, muy orientada a los servicios, muy centrada en la comunidad, y me encantó", dijo Williams.

Sobre su condición de inmigrante expresó: "Los inmigrantes aportan energía y aportan innovación y aportan creatividad. Sacan el apetito por el progreso y el mejoramiento y creo que ha sido un arma absolutamente secreta de los Estados Unidos".

“Tengo que creer que hay una manera de que podamos hacer ambas cosas: mantener una nación amiga de los inmigrantes y, al mismo tiempo, cumplir nuestros objetivos de seguridad nacional", indicó sobre las medidas de Donald Trump para impedir la entrada de inmigrantes a Estados Unidos.

La revista Forbes en su selección del 2018 la colocó en el primer lugar de las latinas más poderosas en Estados Unidos. “Como la CEO y presidenta de PG&E, esta cubana es la cabeza de la compañía de energía y electricidad más grande de los Estados Unidos. Además, Williams es la primera latina en liderar una compañía Fortune 500".

La lista Fortune 500 es un grupo de las primeras 500 empresas en generar mayores ingresos en Estados Unidos.

“Ser latina es lo que soy. Es mi identidad", ha declarado la empresaria cubana que se ha convertido en un modelo a seguir por la comunidad latina que aspira a triunfar en Estados Unidos.

No ad for you